Stationsgebouw Vught al elf meter verplaatst, kijk hier live mee

De verhuizing van het stationsgebouw van Vught nadert haar ontknoping. Het gebouw moet nog enkele meters en dan staat het op z'n nieuwe plek. Dan is het rijksmonument inclusief kelder in totaal 13,6 meter opgeschoven. Kijk hier live mee.

De hele dag is het een komen en gaan van mensen die een kijkje komen nemen. Er is een tribune gebouwd en aan de hekken staan continu mensen.

Het rijksmonument moet plaats maken voor een vierde spoor , dat verdiept wordt aangelegd op de plek waar het stond. Een mega-operatie waar de hele dag voor is uitgetrokken. Even na achten begonnen ze met de grote verplaatsing.

Op donderdag is er al proefgedraaid en schoof het pand al bijna drie meter op. "Dat willen we doen zonder alle aandacht", legt Taco Bresser uit. Hij is verantwoordelijk voor de verplaatsing.

Maar wat zou er mis kunnen gaan bij het verplaatsen van het stationsgebouw? “Er gaat niets omvallen of afbreken, dat is niet aan de orde. Maar het kan zijn dat je materieel net iets anders afgesteld moet worden of dat je iets moet ombouwen. Daarom testen we van tevoren”, vertelt Bresser.

Rond de klok van half vier heeft het gebouw nog een meter te gaan. De verwachting is dat het einde van de middag gelukt is.

"Dan zorgen we dat het gebouw niet meer van z'n plek kan, we borgen 'm. En dan gaan we lekker weekend vieren", aldus Bresser.