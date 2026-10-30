Stationsgebouw Vught wordt bijna 14 meter verplaatst, dit is waarom

Het monumentale stationsgebouw van Vught wordt vandaag 13,6 meter verplaatst. Ook de historische kelder verhuist mee. Een bijzondere operatie, want hoe gaat dat in z’n werk en waarom zou je een compleet stationsgebouw verplaatsen? Vijf vragen en antwoorden over het verplaatsen van een stukje geschiedenis.

Wie regelmatig met de trein reist tussen Den Bosch en Eindhoven heeft het al gezien: station Vught is een grote bouwput, al vanaf 2024 wordt er aan gewerkt. Vorige week werd het stationsgebouw van 28 bij 9,5 meter al opgetild. Het pand met een gewicht van ruim 700 ton stond toen een halve meter boven de grond.

Vrijdag wordt het complete pand inclusief kelder met behulp van een rolbaan minutieus verschoven richting het centrum. Geen centimeter zal aan het toeval worden overgelaten.

Waarom wordt het stationsgebouw in Vught verplaatst?

Er komt een vierde spoor bij tussen Den Bosch en Vught, dat wordt deels verdiept (onder de grond dus) aangelegd. Het stationsgebouw moet ruimte maken voor die verdiepte aanleg van het spoor.

In een soort bak komen de rails en de perrons te liggen, precies op de plek waar nu het oude stationsgebouw staat. De werkzaamheden zijn nodig omdat het steeds drukker wordt op het spoor. Met de complete operatie wordt het ook veiliger in Vught: er verdwijnen maar liefst vijf spooroverwegen.

Waarom wordt het pand niet opnieuw gebouwd?

Het stationsgebouw is een rijksmonument, en niet zomaar eentje. Er is uitgebreid onderzoek gedaan om te kijken welke onderdelen historisch waardevol zijn en behouden moesten blijven. Conclusie: het complete pand inclusief kelder moest behouden blijven.

De kelder speelde in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. Toenmalig stationschef Willem Jooren woonde met zijn gezin boven in het gebouw. In de kelder was een opslagruimte. Die kelder werd tijdens de oorlog een belangrijke sleutel om Joden te laten ontsnappen aan de gruwelen van de Duitsers.