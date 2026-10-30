Verplaatsing van station Vught gelukt, applaus van tientallen toeschouwers

De verhuizing van het stationsgebouw van Vught is na een urenlange operatie klaar. Het rijksmonument, inclusief kelder, is sinds vrijdagochtend in totaal 13,6 meter opgeschoven. Toen de klus om 17.01 uur geklaard was, kregen de bouwspecialisten een applaus van de mensen die achter het hek en op de tribune toekeken.

De voltooiing van de klus zorgde voor ontlading bij de bouwers, die er al sinds vrijdagochtend mee bezig waren. Ze vielen elkaar in de armen en er werden volop handen geschud. Het rijksmonument moet plaats maken voor een vierde spoor, dat verdiept wordt aangelegd op de plek waar het stond. Een mega-operatie waar de hele dag voor werd uitgetrokken. Even na achten begonnen ze met de grote verplaatsing.

De hele dag is het een komen en gaan van mensen die een kijkje komen nemen. Er werd een tribune gebouwd en aan de hekken staan al de hele dag continu mensen.

"Er gaat niets omvallen of afbreken, dat is niet aan de orde."

Op donderdag werd er al proefgedraaid en schoof het pand al bijna drie meter op. "Dat willen we doen zonder alle aandacht", legt Taco Bresser uit. Hij is verantwoordelijk voor de verplaatsing. Maar wat zou er mis kunnen gaan bij het verplaatsen van het stationsgebouw? "Er gaat niets omvallen of afbreken, dat is niet aan de orde. Maar het kan zijn dat je materieel net iets anders afgesteld moet worden of dat je iets moet ombouwen. Daarom testen we van tevoren", vertelde Bresser. Rond de klok van half vier had het gebouw nog een meter te gaan. "Dan zorgen we dat het gebouw niet meer van z'n plek kan, we borgen 'm. En dan gaan we lekker weekend vieren", zei Bresser anderhalf uur voordat de klus was geklaard.