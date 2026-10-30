Van ananas tot biefstuk: zo ziet een ontbijt op Nationale Gourmetdag eruit

Weken aan voorbereiding gingen eraan vooraf en nu is het officieel. 30 oktober staat vanaf vrijdag genoteerd als Nationale Gourmetdag. "Dacht dat ik niet veel zou eten op de vroege morgen tijdens de eerste officiële gourmetdag", reageerde een liefhebber vrijdagochtend. "Maar de biefstuk, zalm en pannenkoek gingen probleemloos naar binnen."

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Deze Nationale Gourmetdag is in het leven geroepen door KEIgoeiemorgen!, een radioprogramma in de ochtend van Omroep Brabant. Zeker vijftig gourmetliefhebbers stonden vrijdag om acht uur in de morgen klaar in Veldhoven om te 'ontbijtgourmetten', want waarom zou je alleen met kerst of in de avond gourmetten als je er ook mee op kunt staan?

Biefstuk, ui, worst het geen enkel probleem op de eerste ochtend van Nationale Gourmetdag (foto: Omroep Brabant).

Radiopresentator Jordy Graat zag een droom uitkomen. "Bij mij is het zeker 25 keer per jaar gourmetdag. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Het is een gezellige bezigheid waarbij je iets aan het doen bent en tegelijkertijd kunt kletsen met je tafelgenoten.

"En kijk nu eens om je heen," gaat Jordy verder. "Het is een en al vrolijkheid aan alle tafels. En gourmetten blijkt dus prima op de vroege ochtend te kunnen, zeker tijdens Nationale Gourmetdag." Als er ook nog een jarige in het gezelschap blijkt te zitten, bereikt de stemming een hoogtepunt. De jarige begint zijn verjaardag met een biefstuk en wordt spontaan toegezongen door zeker vijftig onbekenden die ook allemaal een voorliefde voor gourmet delen.

Gourmetten in de ochtend bevalt Angela en Miranda boven verwachting goed (foto: Omroep Brabant).

De twee vriendinnen Angela en Miranda uit Eindhoven giebelen er vrijdagochtend samen op los. "Zoveel mensen hebben mij gevraagd; wat ga je doen? Dan antwoordde ik iedere keer: ontbijtgourmetten." "Ik dacht dat ik weinig naar binnen zou krijgen op de vroege ochtend, maar dat blijkt geen enkel probleem", vertelt Angela. "Ananas, maïskolf, biefstuk, zalm en net een pannenkoek als afsluiter."