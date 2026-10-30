Peter Bosz snapt niks van ontslag Stegeman bij Willem II: 'Heel makkelijk'

Peter Bosz is niet te spreken over het ontslag van zijn vriend en collega John Stegeman. De coach werd vorige week de laan uitgestuurd door Willem na een dramatische start in de Eredivisie. Toch is een overwinning tegen de Tilburgers zaterdag geen uitgemaakte zaak, vertelt de coach vrijdag op zijn persconferentie.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De laatste drie wedstrijden tegen promovendi gingen verrassend genoeg verloren voor PSV. "Dan zullen we wel gaan verliezen, denk ik", reageert Bosz cynisch. "Dat soort statistieken, ben je gek. Maar het is wel opvallend." Zaterdag komt Willem II op bezoek in het Philips Stadion, met nieuwe coach Jurgen Streppel. Hij is de vervanger van John Stegeman, die vorige week werd ontslagen werd.

Stegeman is een vriend van Bosz. Hij is niet te spreken over het ontslag van Stegeman. "We waren negen wedstrijden onderweg toen hij eruit werd gegooid. De man die ze vorig jaar naar de promotie leidde. Dat vind ik toch raar." "Het is in mijn ogen heel makkelijk dat als je te weinig punten haalt, dan te wisselen van trainer. Wordt er ook wel gekeken wat voor elftal daar staat?" 'Wordt zo'n trainer voldoende geholpen?'

Bosz haalt Cambuur aan als voorbeeld. De club begon dramatisch aan het seizoen, maar staan inmiddels op een elfde plek, met dezelfde coach. "Wat zijn de financiële mogelijkheden? Ze zijn op het laatste moment gepromoveerd. Dan moet er wat aan de selectie gebeuren. Wordt zo’n trainer dan wel voldoende geholpen?" Dat maakt het voor Bosz wel moeilijker om de Tilburgers te analyseren, ondanks dat Willem II na tien wedstrijden onderaan staat met twee punten. "Makkelijke wedstrijden zijn er niet. Het liefste had je nog gehad dat als het slecht gaat, dezelfde mensen er zitten, want nu weet ik niet wat we kunnen verwachten."