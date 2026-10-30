Brabantse teams weten tegenstander in de beker: FC Den Bosch naar Ajax

Zeven Brabantse teams zijn er over in de KNVB Beker en de loting heeft bepaald dat er geen Brabantse derby's in de volgende ronde van de beker zijn. Wel kwamen er enkele interessante potjes uit de koker. Zo gaat FC Den Bosch op bezoek bij Ajax. PSV ontvangt Vitesse.

TOP Oss was het eerste Brabantse team dat geloot werd. Oss won woensdag knap bij PEC Zwolle , en kan nu weer de zelfde richting op. Zij gaan op bezoek bij Go Ahead Eagles, de bekerwinnaar van 2025. FC Den Bosch naar Ajax FC Den Bosch treft op papier de zwaarste tegenstander. De Bosscharen mogen na de overwinning op Rijnsburgse Boys op bezoek bij Ajax in de Johan Cruijff ArenA. In 2023 werd deze wedstrijd ook al gespeeld in de beker. Toen won Ajax in de Vliert met 0-2.

PSV krijgt bezoek van Vitesse. De landskampioen mocht de vorige ronde overslaan door Europese verplichtingen. Ook op deze wedstrijden moeten de fans nog even wachten. Door die verplichtingen wordt deze wedstrijd, net zoals Ajax - FC Den Bosch, mogelijk later gespeeld.

RKC en Willem II krijgen ook een Eredivisieploeg op bezoek. Voor RKC is dat SC Cambuur, terwijl de Tilburgers competitiegenoot Excelsior treffen.

FC Eindhoven wonnen in de vorige ronde na een spectaculaire wedstrijd met 5-3 van FC Volendam. Nu krijgt de ploeg van Jan Poortvliet op het oog een makkelijkere tegenstander: de amateurs van Quick Boys komen namelijk naar Eindhoven. Ook NAC mag na JOS Watergraafsmeer, weer tegen een amateurclub spelen. Dit keer komt Genemuiden naar Breda.

De wedstrijden staan gepland op 1,2 of 3 december, maar de ploegen die Europees voetbal spelen hebben de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. In dat geval wordt er op 15 of 16 december gespeeld.