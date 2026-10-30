FC Den Bosch op bezoek bij Ajax in de beker, PSV ontvangt Vitesse

FC Den Bosch gaat in de strijd om de KNVB Beker op bezoek bij Ajax. Dat is vrijdagmiddag bepaald tijdens de loting. PSV ontvangt thuis Vitesse. Er zijn zeven Brabantse teams over in de KNVB Beker, maar er zullen in de volgende ronde geen Brabantse derby's zijn.

TOP Oss was het eerste Brabantse team dat geloot werd. Oss won woensdag knap bij PEC Zwolle , en kan nu weer de zelfde richting op. De Ossenaren gaan op bezoek bij Go Ahead Eagles, de bekerwinnaar van 2025. FC Den Bosch naar Ajax FC Den Bosch treft op papier de zwaarste tegenstander. De Bosscharen mogen na de overwinning op Rijnsburgse Boys op bezoek bij Ajax in de Johan Cruijff ArenA. In 2023 werd deze wedstrijd ook al gespeeld in de beker. Toen won Ajax in Den Bosch met 0-2.

PSV krijgt bezoek van Vitesse. De regerend landskampioen mocht de vorige ronde overslaan door Europese verplichtingen. Ook op deze wedstrijden moeten de fans nog even wachten. Door die Europese wedstrijden wordt deze bekerwedstrijd, net als Ajax - FC Den Bosch, mogelijk later gespeeld.

RKC en Willem II krijgen ook een Eredivisieploeg op bezoek. Voor RKC is dat SC Cambuur, terwijl de Tilburgers competitiegenoot Excelsior treffen.

FC Eindhoven won in de vorige ronde na een spectaculaire wedstrijd met 5-3 van FC Volendam. Nu krijgt de ploeg van Jan Poortvliet op het oog een makkelijkere tegenstander: de amateurs van Quick Boys komen naar Eindhoven. Ook NAC mag na de wedstrijd tegen JOS Watergraafsmeer weer tegen een amateurclub spelen. Dit keer komt Genemuiden naar Breda.

De wedstrijden staan gepland op 1,2 of 3 december, maar de ploegen die Europees voetbal spelen hebben de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. In dat geval wordt er op 15 of 16 december gespeeld.