Van Crooij ziet 'kleine kinderen' bij Willem II: 'Moeten klootzakken zijn'

"We hebben het in de eerste helft goed gedaan en dan krijg je een vervelende goal tegen net voor rust." PSV stond in de pauze met 2-0 voor, maar liep in de tweede helft flink uit. Dat kan niet gebeuren, vindt Van Crooij. "Als we op deze manier verdedigen, als jongetjes, dan ga je het heel moeilijk krijgen in de Eredivisie. En dat hebben we het ook."

Willem II won nog geen enkele keer in de Eredivisie dit seizoen en ook wedstrijd elf van het seizoen ging kansloos verloren bij PSV. Geen lekkere binnenkomer voor Jurgen Streppel, de 'nieuwe' coach van de Tilburgers . "De winst was niet mogelijk vandaag, maar dit is wel teveel."

Ook Streppel heeft zich verbaast over de speelwijze van zijn team in de tweede helft. "We stonden veel te ver uit elkaar. Als je bij 6-0 achter de bal snel wil ingooien, dat is naïef." Daar valt volgens de trainer nog veel winst te behalen. "In de duelkracht kunnen wij nog wel wat leren, poe."

Van Crooij heeft weinig goede woorden over voor de manier waarop PSV uitliep. "Er moet snel wat pit bijkomen zodat we geen goals meer als kleine kinderen weggeven."

Jurgen Streppel is volgens de club de geschikte man daarvoor. Hij keerde deze week terug bij de club als coach en is volgens Van Crooij direct met de groep aan de slag gegaan. "Als je op de positie staat waar wij staan, dan is de sfeer niet top. Er wordt weinig met elkaar gecommuniceerd en dat heeft hij in de eerste dagen geprobeerd ons duidelijk te maken."

Voor van Crooij is het lastig om de moed erin te houden als je twee weken op rij met ruime cijfers verliest in de competitie. "Ik voetbal omdat ik het leuk vind, maar het is op dit moment wel moeilijk om hier plezier uit te halen." Hij hoopt dat het snel de goede kant opvalt in Tilburg. "We mogen best wat meer klootzakken zijn. Als je ziet hoe Fortuna Sittard dat doet, dan mis ik dat soms wel bij ons. Het vuur om een wedstrijd over de streep te trekken."

Maar vrijdag staat de volgende wedstrijd alweer op het programma voor Willem II. Een belangrijke, want dan komt PEC Zwolle op bezoek in Tilburg. Een ploeg die ook matig presteert tot dusver. "We speelden vandaag ook niet tegen de plaatselijke amateurclub. De eerste helft moeten we meenemen en de tweede helft moeten we van leren", aldus Steppel.