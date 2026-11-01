Na beste score ooit volgt feestnacht voor paalsport-duo: 'Hakt er wel in'

Het werd een flink feestje zaterdagnacht in het centrum van Praag. Tom de Klerck (26) uit Sint-Michielsgestel en Lieve Warmoeskerken (19) uit Best prolongeerden hun wereldtitel paalsport en dat moest gevierd worden. De komende tijd gaan ze nadenken of ze als duo verder gaan. “Het hoogst haalbare hebben we al bereikt.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Tom en Lieve pakten vorig jaar in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hun eerste wereldtitel. Bij het WK in Praag waren ze niet de favoriet, maar sloegen ze opnieuw toe. “Dit jaar waren onze scores nog niet heel hoog, dat zag je terug in de ranking”, zegt Lieve. “Op het NK bijvoorbeeld ging het net wat minder netjes en we misten trainingsuren vanwege een blessure. Bij het WK besloten we te gaan knallen.”

De act van het Brabantse duo werd hun beste ooit. Tom: “Alles viel op z’n plaats. Er kwam adrenaline vrij en het lukte ons om het uiterste eruit te halen. De wereldtitel is ongelofelijk en dat met een persoonlijk record.” 'Brabantse nachten zijn lang' is een bekend nummer van Arie Ribbens, maar in Praag kunnen ze er ook wat van. Tom en Lieve doken na hun wereldtitel en een hapje eten het Praagse nachtleven in. “Een maand voor het WK zijn we niet uitgegaan en letten we op ons eten. Daar past geen alcohol bij. Als je dan weer gaat feesten, hakt dat er wel in”, zegt Lieve, terwijl ze iets na 13.00 uur in de supermarkt een ontbijtje uitkiest.

"Denken na over toekomst, maar nog geen knoop doorgehakt."

Dat Tom ooit de top van de wereld zou halen in paalsport, had hij nooit verwacht. Hij hield van vechtsport, maar een keer voor de gein in een paal hangen tijdens het uitgaan in het Portugese Albufeira bleek de start van een succesvolle sportcarrière te worden. Of Tom en Lieve na twee wereldtitels nog samen doorgaan, is maar de vraag. Het zou zomaar een klassiek gevalletje 'stoppen op je hoogtepunt’ kunnen worden. "We denken na over onze sportieve toekomst, maar hebben nog geen knoop doorgehakt. We trainen sowieso samen door”, zegt het duo. “Of we doorgaan met wedstrijden weten we niet. We zien wel wat er op ons pad komt.”