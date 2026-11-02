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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Tankstationmedewerker rooft kassa leeg en gaat er met de buit vandoor | Overleden vrouw gevonden in huis: nog geen duidelijkheid over toedracht

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

09:50

Tankstationmedewerker rooft kassa leeg en gaat er met de buit vandoor

Een medewerker van een tankstation aan de Euterpelaan in Oss heeft zondagavond vermoedelijk de kassa leeggeroofd en is er daarna vandoor gegaan. Dat laat de politie maandag weten aan Dtv Nieuws. Klanten stonden ondertussen te wachten bij de pomp, maar van de medewerker ontbrak ieder spoor.

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09:28

Overleden vrouw gevonden in huis: nog geen duidelijkheid over toedracht

De vrouw die zondag dood werd gevonden in een woning aan de Berkenrodelaan in Tilburg, is de 54-jarige bewoonster van het huis. Dat maakt de politie maandag bekend. Over de oorzaak van haar dood is nog veel onduidelijk. De politie doet verder onderzoek en sluit een misdrijf niet uit.

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