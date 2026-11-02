LIVE 112-nieuws | Tankstationmedewerker rooft kassa leeg en gaat er met de buit vandoor | Overleden vrouw gevonden in huis: nog geen duidelijkheid over toedracht

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De vrouw die zondag dood werd gevonden in een woning aan de Berkenrodelaan in Tilburg, is de 54-jarige bewoonster van het huis. Dat maakt de politie maandag bekend. Over de oorzaak van haar dood is nog veel onduidelijk. De politie doet verder onderzoek en sluit een misdrijf niet uit.

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