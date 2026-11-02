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LIVE 112-nieuws | Tankstationmedewerker rooft kassa leeg en gaat er met de buit vandoor | Overleden vrouw gevonden in huis: nog geen duidelijkheid over toedracht
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Liveblog
09:50
Tankstationmedewerker rooft kassa leeg en gaat er met de buit vandoor
Een medewerker van een tankstation aan de Euterpelaan in Oss heeft zondagavond vermoedelijk de kassa leeggeroofd en is er daarna vandoor gegaan. Dat laat de politie maandag weten aan Dtv Nieuws. Klanten stonden ondertussen te wachten bij de pomp, maar van de medewerker ontbrak ieder spoor.
09:28
Overleden vrouw gevonden in huis: nog geen duidelijkheid over toedracht
De vrouw die zondag dood werd gevonden in een woning aan de Berkenrodelaan in Tilburg, is de 54-jarige bewoonster van het huis. Dat maakt de politie maandag bekend. Over de oorzaak van haar dood is nog veel onduidelijk. De politie doet verder onderzoek en sluit een misdrijf niet uit.
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