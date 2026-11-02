Vrouw zwaargewond na aanrijding, politie houdt twee mannen aan

De politie heeft twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij een aanrijding op de Van Galenstraat in Helmond. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond. De auto reed na het ongeluk door.

Het gaat om een man van 61 en een man van 25, allebei zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven verdachten in de zaak.

'Auto in beeld'

Bij de aanrijding donderdagavond kwam de fietsster hard ten val en raakte ernstig gewond. Ze werd met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Vrijdag liet de politie aan Omroep Brabant weten dat de betrokken auto in beeld was.

De verdachten reden volgens de politie in een grijze Opel Corsa toen de vrouw werd aangereden. Ook een tweede fietser werd geraakt. Die liep geen ernstige verwondingen op en kon te voet naar huis. De auto werd later die avond gevonden bij het Barentzpark in Helmond.