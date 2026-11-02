Werk aan viaduct A58 sneller klaar, snelweg vanavond weer open

De werkzaamheden aan de A58 tussen Tilburg en Breda zijn eerder klaar dan verwacht. Dat meldt Rijkswaterstaat maandagmiddag. Eigenlijk zou de weg vanwege werkzaamheden aan viaduct Royaaldreef tot dinsdagochtend dicht blijven, maar automobilisten kunnen maandagavond alweer over het viaduct sjeezen.

Een deel van de A58 was het hele weekend afgesloten voor extra onderzoek aan het viaduct. Eerder bleek dat er problemen zijn met de wapening van de constructie.

Zo kreeg de brug, gebouwd in de jaren 80, eerder al een extra ondersteuning van grote metalen stutten om verdere problemen te voorkomen. Ook geldt er sinds april in inhaalverbod voor vrachtwagens. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat nodig is om het viaduct te herstellen.

'Sneller verlopen'

Volgens een woordvoerder zijn de werkzaamheden sneller verlopen dan verwacht. Daarom kan de weg maandagavond rond zeven uur alweer open. Tot die tijd moeten weggebruikers richting Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen omrijden via de A27 en de A59.

Rijkswaterstaat waarschuwde eerder nog voor extra drukte tijdens de maandagochtendspits. Dat viel uiteindelijk mee, de vertraging liep maandagochtend niet verder op dan ongeveer een kwartier.