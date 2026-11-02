Bo (23) gaat gevecht aan met inbreker in zijn studentenhuis

'Huh, er staat een vreemde man in de woonkamer?!' In een split second besloot Bo Smetsers erop af te rennen. Al vechtend belandden de twee op de grond in de gang, waarna de inbreker op de vlucht slaat aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. Maar niet voor lang: want Bo's vier vrienden wachtten hem buiten op.

Eva de Schipper Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ja, ik ben het. De man die een inbreker wegjoeg." Lachend vertelt de 23-jarige Bo hoe hij zaterdagnacht rond vieren thuis kwam. Vanuit de achtertuin zag hij ineens een onbekende man in huis staan. 'Ik weet dat we gevallen zijn'

"Ik heb nog iets geschreeuwd naar hem, maar wat weet ik niet meer. Ik ben zo snel mogelijk op hem gesprongen en pakte hem bij zijn nek", vertelt Bo terwijl hij een nekklem uitbeeldt. Al vechtend vlogen hij en de inbreker door de woonkamer, om uiteindelijk in de gang op de grond te belandden. "Hoe we daar kwamen, weet ik niet meer. Het gebeurde allemaal in een roes. Ik weet alleen dat we hier gevallen zijn", wijst hij.