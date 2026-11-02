Bo (23) gaat gevecht aan met inbreker in zijn studentenhuis
'Huh, er staat een vreemde man in de woonkamer?!' In een split second besloot Bo Smetsers erop af te rennen. Al vechtend belandden de twee op de grond in de gang, waarna de inbreker op de vlucht slaat aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. Maar niet voor lang: want Bo's vier vrienden wachtten hem buiten op.
"Ja, ik ben het. De man die een inbreker wegjoeg." Lachend vertelt de 23-jarige Bo hoe hij zaterdagnacht rond vieren thuis kwam. Vanuit de achtertuin zag hij ineens een onbekende man in huis staan.
'Ik weet dat we gevallen zijn'
"Ik heb nog iets geschreeuwd naar hem, maar wat weet ik niet meer. Ik ben zo snel mogelijk op hem gesprongen en pakte hem bij zijn nek", vertelt Bo terwijl hij een nekklem uitbeeldt.
Al vechtend vlogen hij en de inbreker door de woonkamer, om uiteindelijk in de gang op de grond te belandden. "Hoe we daar kwamen, weet ik niet meer. Het gebeurde allemaal in een roes. Ik weet alleen dat we hier gevallen zijn", wijst hij.
'Houdt de boef!'
Liggend in de gang kreeg Bo klappen en 'stoten'. "Ik moest hem blokken. Hij had een tas van een huisgenoot gestolen en daar mijn laptop in gedaan. Daar probeerde hij me mee te raken, daar liep 'ie mee te zwaaien."
Vervolgens liep de man via de voordeur naar buiten, waar wat vrienden van Bo nietsvermoedend stonden te wachten. De inbreker liep hen voorbij totdat Bo riep 'Houdt de boef, houdt de boef'. "Toen zijn we er achteraan gerend en heb ik hem met drie vrienden op de grond gekregen."
Gebeten door de inbreker
De mannen hebben de inbreker vastgehouden totdat de politie er was, die de 31-jarige man aanhield. "Hij heeft nog wel een vriend van me gebeten. Dat was wel effe heftig. Zeker omdat het een gebruiker was, dus je weet niet wat voor ziektes hij heeft." De vriend is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gegaan, maar daar bleek er niets aan de hand.
Maar wat als de inbreker een mes bij zich had gehad? "Goeie vraag. Er was maar een moment waarop ik schrik had, toen ik besefte dat hij misschien een mes bij zich had. Maar gelukkig was dat niet zo."
Laptop met muziek
Zijn familie was minder blij met Bo's heldendaad. "Had je niet beter even buiten kunnen wachten en je vrienden erbij kunnen halen? Maar het is gelukkig allemaal goed gekomen. Het is een raar ding wat je overkomt."
En het belangrijkste: Bo heeft zijn laptop terug. Een enorme opluchting, want "daar staat alle muziek op die ik deze week ga lanceren. Vanavond komt mijn eerste nummer uit!"