Carnavalsnummer moet jongeren aansporen tot veilige seks: 'Ik Connie komen'

"Ik heb leren pijpen en ook leren mouwen", zo klinkt het dubbelzinnig in een nieuw carnavalsnummer. Je verwacht het misschien niet, maar de boodschap komt van de GGD West-Brabant en Hart voor Brabant. Die hebben de handen ineengeslagen met carnavalsverenigingen De Deurzuipers en De Gemaskerde Snollies uit Prinsenbeek. Want heb je seks met carnaval? Zorg dan dat je het veilig doet, zo is de boodschap.

Eva de Schipper Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met de campagne willen de GGD's condoomgebruik onder jongeren normaliseren. Dat is hard nodig, want het condoomgebruik onder jongeren neemt af, terwijl het aantal soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen) stijgt, weet de GGD. De woordspelingen in het nieuwe nummer "Connie komen" zijn niet van de lucht. Samen met GGD's hebben de carnavalsartiesten een simpel doel: jongeren op een positieve manier bewustmaken van condoomgebruik. Kort samengevat: "Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Maar zonder gaat het vaak verkeerd", zo klinkt het.

Door op die manier aan te sluiten bij de Brabantse carnavalscultuur hopen de GGD’s de boodschap op een laagdrempelige en humoristische manier onder de aandacht te brengen. “We hopen veilig vrijen op een luchtige manier bespreekbaar te maken”, zegt Suzanne Hofstede, arts Seksuele Gezondheid bij GGD West-Brabant. Carnavalscultuur

"Ik heb ook iets van rubber, waar je op kan bouwen", wordt gezongen. Maar de carnavalsartiesten brengen niet alleen de boodschap van dat rubbertje over, maar ook van het respecteren van grenzen. Volgens Hofstede denken mensen tijdens carnaval vooral aan feesten en gezelligheid. "Maar wij hopen dat jongeren óók denken aan een condoom én het vragen van instemming." Oftewel: "Nu ben ik vrijgezel, nou dan witte gij het wel. Wij doen aan veilig spel" en "voor 100 cent is iedereen consent en krijg je een happy end."