Vrouw die dood werd gevonden in haar huis kwam door misdrijf om het leven

De 54-jarige vrouw die zondag dood werd gevonden in haar huis aan de Berkenrodelaan in Tilburg, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie na onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

De vrouw werd zondag aan het einde van de ochtend dood gevonden in haar woning. In de loop van de middag ontstond het vermoeden dat ze mogelijk door een misdrijf om het leven was gekomen.

Straat afgezet

Na de vondst werd een groot deel van de straat afgezet. Ook kwamen meerdere recherchewagens en een zogenoemde Plaats Delict-unit naar de woning om onderzoek te doen.

Maandag liet de politie nog weten dat meerdere scenario's werden onderzocht. Inmiddels staat vast dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het politieonderzoek loopt nog. Wie verantwoordelijk is voor haar dood en wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.