Christian is dakloos en gaat na 10 jaar weer naar tandarts: 'Alles eruit'

Stikzenuwachtig gaat de dakloze Christian (44) naar de tandarts. Zeker tien jaar lang is hij niet geweest. Dak- en thuislozen kunnen dinsdag gratis terecht in een praktijk op wielen in Den Bosch. De tandarts heeft een harde boodschap voor hem: "Alles moet eruit."

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Kut", zo vindt Christian het dat hij naar de tandarts moet. Al is hij wel blij dat hij geholpen wordt. "Ik heb het alleen niet zo op de tandarts", zegt hij, ijsberend van de stress. "Ik ben bang." Tandarts Steven Gevers stelt hem rustig gerust: "We gaan jou goed helpen." Vlak voor de behandeling kijkt hij nog blij? "Lachen met kiespijn, ja", grapt hij. Drugsgebruik

Sinds drie jaar leeft Christian weer op straat. Dat zijn tanden eruit moeten vindt hij logisch. "Ik heb het slecht onderhouden en het komt ook door drugsgebruik", vertelt hij open. De Dental Car, zoals de wagen heet, staat vier keer per jaar bij opvanglocatie het Inloopschip.

"Het is moeilijk om naar de tandarts te gaan. Ik ben niet verzekerd. Heb jij het geld voor mij dan?", spiegelt hij naar de verslaggever. Dat hij nu gaat is een groot moment. Hij glundert en kijkt trots. "Ja, ik zie er tegenop. Het moet maar. Het is geen porum zo."

Tandarts Steven en zijn assistente in actie bij Christian (foto: Raymond Merkx).

Zelf knutselen

"Gebroken kiezen, gebroken protheses of ontstekingen, we komen alles tegen", vertelt tandarts Steven Gevers. Ook zijn er mensen die zelf aan hun tanden gaan knutselen. "Je moet iets." "We kunnen niet alles in één afspraak oplossen", vervolgt Steven. "Het zijn vaak complexe problemen van mensen die jaren niet naar de tandarts zijn geweest. Of zelfs nog nooit in hun leven." Toch zijn er ook dak- en thuislozen die wel goede tanden hebben. "Het is heel mooi werk. Je kunt hun leven iets beter maken." Meer problemen

"De problemen nemen toe. Meer mensen op straat hebben tandproblemen en meer mensen hebben geen verzekering", ziet Thea van den Bosch van de stichting Nederlandse Straatdokters. "Ook krijgen mensen minder makkelijk een woning." De tandarts trekt dinsdag meerdere tanden bij Christian, die het moedig ondergaat. Hij krijgt schouderklopjes van zijn begeleider. Trots en met watjes in zijn mond loopt hij daarna de bus uit. "Zie ik je hier volgende keer?", vraagt de tandarts. Christian lacht: "Dat denk ik wel!"