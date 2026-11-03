Rapport over sociale (on)veiligheid op TU/e: problemen zijn groot
Wat begon als situaties die oplosbaar leken, groeide uit tot langdurige conflicten. Het onderlinge vertrouwen raakte beschadigd en meningsverschillen werden steeds persoonlijker. Uit een rapport dat deze week openbaar werd, blijkt dat de problemen rond sociale veiligheid op de Technische Universiteit Eindhoven groot zijn.
Sociale onveiligheid is al jaren een probleem binnen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Vorig jaar moest de kritische ombudsfunctionaris vertrekken, nadat zij herhaaldelijk aandacht vroeg voor het probleem. Ook werd een docent volgens de rechter onterecht ontslagen. In beide gevallen speelde een onveilige werksfeer een rol.
Onderzoeksbureau Verinorm onderzocht daarop de sociale veiligheid binnen de TU/e. De conclusie: die is niet op orde. Zo vragen medewerkers zich na het ontslag van een collega af: "Ben ik (of mijn collega) de volgende die zonder aarzelen de deur wordt gewezen?"
Langdurig vertrouwensprobleem
Verinorm concludeerde na gesprekken dat er op de TU/e sprake is van een groot en langdurig vertrouwensprobleem. Medewerkers vragen zich af of ze nog wel veilig kritiek kunnen uiten, zonder dat dit persoonlijke gevolgen heeft.
Ook krijgen juridische adviezen volgens het rapport soms te snel de overhand. Er is dan te weinig ruimte voor gesprekken, bemiddeling of het oplossen van ruzies. De aandacht verschuift daardoor van het oplossen van een probleem naar het verdedigen van de eigen positie.
Moeilijk oplossing vinden
Onderzoekers zien dat bij oplopende conflicten het steeds minder gaat over de inhoud en steeds meer over de mensen die erbij betrokken zijn. Hun bedoelingen en persoonlijk handelen komen centraal te staan.
Daardoor wordt het moeilijker om met elkaar in gesprek te blijven en samen een oplossing te vinden. Dit vergroot volgens de onderzoekers de kans op verdere verdeeldheid.
Cultuur, leiderschap en vertrouwen moeten ervoor zorgen dat de sociale veiligheid op de TU/e beter wordt. Het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de vakbonden FNV, AOb en CNV erkennen dat de gebeurtenissen en de manier waarop conflicten zijn aangepakt het vertrouwen binnen de universiteit hebben beschadigd.
"Zowel geven als ontvangen van kritiek horen in het teken te staan van verbeteren, en niet van een aanval op iemands persoon", zeggen de vakbonden.
Conflicten beter aanpakken
Het college van bestuur en de Raad van Toezicht zeggen dat conflicten eerder en beter moeten worden aangepakt. Problemen mogen niet jarenlang voortduren of onnodig escaleren.
Er moet volgens hen een cultuur komen waarin kritiek veilig kan worden geuit. Ook is het noodzakelijk dat er duidelijkheid moet komen over rollen en verantwoordelijkheden. De verschillende bestuursorganen en andere betrokken instanties moeten weten wat hun taken en bevoegdheden zijn.