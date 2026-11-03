Rapport over sociale (on)veiligheid op TU/e: problemen zijn groot

Wat begon als situaties die oplosbaar leken, groeide uit tot langdurige conflicten. Het onderlinge vertrouwen raakte beschadigd en meningsverschillen werden steeds persoonlijker. Uit een rapport dat deze week openbaar werd, blijkt dat de problemen rond sociale veiligheid op de Technische Universiteit Eindhoven groot zijn.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Sociale onveiligheid is al jaren een probleem binnen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Vorig jaar moest de kritische ombudsfunctionaris vertrekken, nadat zij herhaaldelijk aandacht vroeg voor het probleem. Ook werd een docent volgens de rechter onterecht ontslagen. In beide gevallen speelde een onveilige werksfeer een rol. Onderzoeksbureau Verinorm onderzocht daarop de sociale veiligheid binnen de TU/e. De conclusie: die is niet op orde. Zo vragen medewerkers zich na het ontslag van een collega af: "Ben ik (of mijn collega) de volgende die zonder aarzelen de deur wordt gewezen?" Langdurig vertrouwensprobleem

Verinorm concludeerde na gesprekken dat er op de TU/e sprake is van een groot en langdurig vertrouwensprobleem. Medewerkers vragen zich af of ze nog wel veilig kritiek kunnen uiten, zonder dat dit persoonlijke gevolgen heeft.