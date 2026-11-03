Liefde bloeit op in bakkerij van Robèrt van Beckhoven: 'Ze is mooi'

Een rondleiding door de bakkerij veranderde voor Robèrt van Beckhoven onverwachts in een liefdesverhaal: de bekende bakker heeft een nieuwe vriendin, Debby. Ruim een jaar na het einde van zijn relatie van meer dan twintig jaar stelt hij haar voor het eerst aan het publiek voor, meldt Shownieuws.

Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De twee hebben elkaar ontmoet in zijn bakkerij, legt de Meester Patissier die bekend is van Heel Holland Bakt uit. Van Beckhoven en zijn nieuwe vriendin staan breed glimlachend op de lancering van de Lekker500 restaurantgids terwijl ze over hun ontmoeting vertellen. Hij gaf haar en haar familie een rondleiding door zijn bakkerij, waarna de liefde is opgebloeid. De ontmoeting was naast onverwacht ook nog eens toevallig. "Normaal gesproken neem ik op die dag Heel Holland Bakt op, maar dat was nu niet", zegt Van Beckhoven tegen Shownieuws. Hij is nu smoorverliefd. "Ze heeft alles wat ik nodig heb. Lief, avontuurlijk, ondernemend, alles. En ze is mooi", glundert hij.

Debby zelf heeft ook alleen maar positieve woorden over voor haar nieuwe liefde. Ze noemt hem "enorm passievol, enthousiast en liefdevol. Alles wat ik leuk vind, zit erin." Nieuwe liefde

Eerder dit jaar had Van Beckhoven nog even behoefte aan rust, meldde hij aan Weekend. Hij zei toen lachend: "Laat me even met rust joh, haha! Eerst balans, dan de rest." Zijn relatie met voormalig partner Pirjo de Winkel kwam vorig jaar na ruim twintig jaar ten einde. Ze waren niet getrouwd, maar hadden samen een bakkerij, winkel en lunchroom. Na deze zware periode zijn Van Beckhoven en zijn nieuwe vriendin blij met de nieuwe stap in zijn liefdesleven. Op de vraag of de liefde ervan afspat, zegt ze: “dat kun je wel zien, toch?” Bij Shownieuws stelt Robèrt zijn nieuwe liefde voor: