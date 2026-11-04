Bewegende beelden moeten mysterie vermoorde meisje van Teteringen oplossen
Stichting Coldcasezaken heeft woensdag bewegende beelden vrijgegeven van het meisje van Teteringen, dat in 1990 dood werd gevonden in het bos bij Teteringen. De stichting maakte de beelden met kunstmatige intelligentie (AI) en hoopt op een doorbraak in de onopgeloste moordzaak.
Het lichaam van het meisje werd op 25 december 1990 gevonden in het bos bij het Cadettenkamp. Ze was waarschijnlijk tussen de 15 en 25 jaar oud. Uit sporen op haar lichaam bleek dat ze voor haar dood wekenlang was vastgehouden en gemarteld. Haar lichaam was afgedekt met een groene deken en een groot stuk vloerkleed. Over haar hoofd lag een rode doek.
Nog altijd onbekend
In de jaren na de vondst werden meerdere mensen aangehouden. Toch is nog altijd onbekend wie de jonge vrouw is en hoe ze om het leven kwam.
De politie deed in 2023 al een poging om de identiteit van het meisje te achterhalen met de campagne Identify Me. Daarin vroeg de politie aandacht voor 22 anonieme meisjes en vrouwen die vermoedelijk zijn vermoord.
Ruim vijftig doden
Stichting Coldcasezaken geeft woensdag, op Onbekende Dodendag, bewegende beelden vrij van meer dan vijftig onbekende doden. Elk beeld duurt tien tot twaalf seconden en is gemaakt met AI en professionele bewerkingsprogramma’s.
De bewegende beelden zijn gemaakt op basis van reconstructiefoto’s. Die foto’s heeft de stichting eerder met professionele software bewerkt. Originele foto’s van onbekende doden worden namelijk vaak niet vrijgegeven, door zichtbare verwondingen, een open mond of half gesloten ogen. Volgens de stichting blijven de beelden zo trouw aan het origineel.
“Bewegend beeld wordt beter herkend dan een stilstaande foto en daarmee wordt de kans op identificatie aanzienlijk groter”, schrijft de stichting.
Bekijk hier de bewegende beelden:
Drie mogelijk betrokkenen
Naast de bewegende beelden van het meisje geeft de stichting woensdag ook nieuwe reconstructiefoto’s vrij van drie mensen die mogelijk iets met de zaak te maken hebben. Twee getuigen meldden zich jaren na de moord. Ze verklaarden dat ze in de periode rond de moord twee mannen en een vrouw uit het bos bij Teteringen hadden zien komen. Tijdens hun wandeling daar zagen de getuigen ook een tapijt liggen. Wie de drie mensen zijn, is nooit duidelijk geworden.
De compositietekeningen die destijds op basis van de getuigenverklaringen zijn gemaakt, waren erg verouderd. Daarom heeft de stichting de tekeningen van de drie nu opnieuw gemaakt, in de hoop ook hun identiteit te achterhalen.
Op de website van Stichting Coldcasezaken zijn alle bewegende beelden van de onbekende doden te zien.