Meisje van Teteringen beweegt dankzij AI: nieuwe hoop op doorbraak

Stichting Coldcasezaken heeft woensdag bewegende beelden vrijgegeven van het meisje van Teteringen, dat in 1990 dood werd gevonden in het bos bij Teteringen. De stichting maakte de beelden met kunstmatige intelligentie (AI) en hoopt op een doorbraak in de onopgeloste moordzaak.

Het lichaam van het meisje werd op 25 december 1990 gevonden in het bos bij het Cadettenkamp. Ze was waarschijnlijk tussen de 15 en 25 jaar oud. Uit sporen op haar lichaam bleek dat ze voor haar dood wekenlang was vastgehouden en gemarteld. Haar lichaam was afgedekt met een groene deken en een groot stuk vloerkleed. Over haar hoofd lag een rode doek.

Nog altijd onbekend

In de jaren na de vondst werden meerdere mensen aangehouden. Toch is nog altijd onbekend wie de jonge vrouw is en hoe ze om het leven kwam.

De politie deed in 2023 al een poging om de identiteit van het meisje te achterhalen met de campagne Identify Me. Daarin vroeg de politie aandacht voor 22 anonieme meisjes en vrouwen die vermoedelijk zijn vermoord.

Ruim vijftig doden

Stichting Coldcasezaken geeft woensdag, op Onbekende Dodendag, bewegende beelden vrij van meer dan vijftig onbekende doden. Elk beeld duurt tien tot twaalf seconden en is gemaakt met AI en professionele bewerkingsprogramma’s.