Streep door bokspartij Rico Verhoeven tegen Deontay Wilder in Cardiff

Het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en de Amerikaan Deontay Wilder gaat niet door. “We zijn er niet uitgekomen”, zegt Verhoevens manager Karim Erja tegen het AD. De twee zouden op vrijdag 11 december tegen elkaar boksen in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua in Cardiff.

Half oktober vertelde Verhoeven nog op de Britse zender TalkSport dat hij een aanbod om tegen Wilder te boksen had aangenomen. “De details moeten nog worden besproken en ik wacht nog op hun reactie. Als de andere partij akkoord gaat, gaat het gebeuren.”

Geen akkoord

Het kamp van Wilder ging daar nooit officieel mee akkoord. Ook de Australiër Jai Opetaia werd genoemd als tegenstander van Wilder op dezelfde avond. Dana White van Zuffa Boxing zei dat hij dat gevecht liever zag dan Wilder tegen Verhoeven.

“Het was een heel mooie en interessante kaart, maar we schakelen door naar twee superinteressante andere opties”, laat Erja aan het AD weten. “Dat zal niet meer dit jaar zijn.”

Nederlaag tegen Usyk

Verhoeven (37) was jarenlang wereldkampioen kickboksen bij de zwaargewichten. Daarna stapte hij over naar het boksen. In mei verloor hij bij de piramides van Gizeh van wereldkampioen Oleksandr Usyk. Zijn team tekende bezwaar aan, maar die nederlaag bleef staan.

Wilder (40) is oud-wereldkampioen bij de zwaargewichten. Hij won 45 van zijn 50 profpartijen, 43 daarvan met een knock-out.