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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Automobilist (35) slingert over de A50 bij Veghel en is rijbewijs kwijt | Auto in Tilburg waarin dakloos stel woonde volledig uitgebrand

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Redactie

Liveblog

05:54

Automobilist (35) slingert over de A50 bij Veghel en is rijbewijs kwijt

Een 35-jarige automobilist is dinsdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij positief testte op cocaïne. Agenten zagen hem slingerend over de A50 bij Veghel rijden. Nadat ze hem aanhielden, gaf hij een valse naam op en weigerde hij mee te werken aan een bloedonderzoek.

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05:33

Auto in Tilburg waarin dakloos stel woonde volledig uitgebrand

Een auto op een parkeerplaats aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg is dinsdagavond uitgebrand. Een dakloos stel gebruikte de auto als huis. Een van hen zat nog in de auto toen de brand uitbrak en kon er nog net op tijd uit worden gehaald.

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