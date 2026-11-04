Advertentie
LIVE 112-nieuws | Automobilist (35) slingert over de A50 bij Veghel en is rijbewijs kwijt | Auto in Tilburg waarin dakloos stel woonde volledig uitgebrand
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:54
Automobilist (35) slingert over de A50 bij Veghel en is rijbewijs kwijt
Een 35-jarige automobilist is dinsdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij positief testte op cocaïne. Agenten zagen hem slingerend over de A50 bij Veghel rijden. Nadat ze hem aanhielden, gaf hij een valse naam op en weigerde hij mee te werken aan een bloedonderzoek.
05:33
Auto in Tilburg waarin dakloos stel woonde volledig uitgebrand
Een auto op een parkeerplaats aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg is dinsdagavond uitgebrand. Een dakloos stel gebruikte de auto als huis. Een van hen zat nog in de auto toen de brand uitbrak en kon er nog net op tijd uit worden gehaald.
Advertentie
Advertentie