Gehandicapte zoon van Efgenia zit al maanden thuis na sluiting zorgvilla

Efgenia is ten einde raad. Sinds de sluiting van Villa ExpertCare in Waalre zit haar meervoudig gehandicapte zoon (8) noodgedwongen thuis. Een geschikte plek waar hij de zorg kan krijgen die hij nodig heeft, is nog altijd niet gevonden. En dat betekent dat Efgenia en haar gezin al bijna een half jaar zonder de noodzakelijke opvang zitten.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Al acht jaar lang moeten Efgenia en haar man élke nacht uit bed. Haar zoon krijgt sondevoeding tot drie uur in de nacht. 's Nachts moet de pomp uitgezet worden, om honger op te wekken voor in de ochtend. "Het is niet alsof wij even in een babyfase zitten die voorbijgaat. Dit is al zijn hele leven." Haar zoon heeft een ernstige hartafwijking en een ontwikkelingsachterstand. Hij is vaak afhankelijk van een rolstoel en krijgt vanwege zijn eetstoornis ARFID sondevoeding tot drie uur 's nachts. In zijn zorgplan staat precies welke zorg hij nodig heeft, maar die zorg krijgt hij al bijna een half jaar niet meer. Zorg gaat door

Hun zoon logeerde tijdens weekenden en vakanties in Villa ExpertCare, waar hij gespecialiseerde zorg kreeg. "Alleen op die manier is het enigszins vol te houden. Die mogelijkheid was er, maar nu niet meer." De zorgvilla is al sinds 1 juli dit jaar dicht. Een nieuwe plek voor hem is nog altijd niet gevonden. Toch gaat de zorg door, terwijl Efgenia en haar man niet meer ontzorgd kunnen worden. En dat is eigenlijk niet meer te doen. "Maar wat moet je anders? Er is geen andere optie."

Wat is Villa ExpertCare? Bij de zorgvilla's van ExpertCare, onder andere in Waalre, werd gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen van 0 tot 18 jaar die 24 uur per dag intensieve medische zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ernstige hartafwijkingen, diabetes, meervoudige beperkingen, epilepsie of afhankelijkheid van sondevoeding. Zij verbleven er tijdelijk, zodat hun ouders werden ontlast en op adem konden komen. Juist die opvang is nu weggevallen, omdat eigenaar B. Braun na jaren verlies besloot alle vier de zorgvilla's te sluiten. Voor een aantal kinderen is nog geen nieuwe plek gevonden. Zij zitten thuis of gaan naar Wezep of Rijswijk. De locatie in Wezep sluit 31 december, die in Rijswijk op 24 december door personeelsgebrek. Geschikte plekken zijn schaars en als je op een wachtlijst belandt, kan het jaren duren voordat je aan de beurt bent.

De mogelijkheden voor een nieuwe zorgvilla zijn beperkt. Instellingen zijn voor Efgenia's zoon te ver weg, bieden alleen opvang doordeweeks, hebben lange wachtlijsten of kunnen de benodigde medische zorg niet leveren. In Nederland zijn maar weinig plekken voor kinderen met zulke complexe zorgvragen.