Met speciaal startnummer is Keetels opnieuw in Breda voor wereldwijde run

Mikky Keetels schreef dit jaar historie door tijdens de Wings for Life World Run de grootste afstand ter wereld af te leggen: 62,24 kilometer. De 27-jarige Schijndelse doet op 9 mei 2027 opnieuw mee aan het evenement en kiest weer voor Breda. Dat doet ze met het bijzondere startnummer 1. "Dit is zo leuk dat ik het nummer ga inlijsten. Ik ga rennen met een kopie."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Keetels werd op zondag 10 mei pas na ruim 62 kilometer ingehaald door de rijdende finishlijn, de zogenoemde Catcher Car. Daarmee was ze niet alleen in Nederland de laatst overgebleven vrouw, maar ook wereldwijd. En dat terwijl ze nog nooit verder dan een marathon had gelopen.

"Het was een bijzondere dag, ik heb mezelf wel verrast", zegt Keetels, die vooraf niet precies wist hoe ver ze zou kunnen komen. "Een marathon moest lukken, dat had ik berekend. Ik ben gewoon gestart en kreeg Emiel Berghout als pacer, die eigenlijk iemand anders zou helpen. Het viel die dag allemaal samen", zegt ze tegen organisator Red Bull. Los van de sportieve prestaties vindt Keetels de Wings for Life World Run belangrijk omdat er geld wordt ingezameld voor onderzoek naar ruggenmergletsel. "Ik wil me daar graag voor inzetten. Ik hoorde bijvoorbeeld het verhaal van Menno, die gewond raakte bij een skiongeluk. Het ontroerde me en maakt dat ik graag mee wil doen. Ik hoop vooral dat er zoveel mogelijk mensen meelopen, iedereen kan zich inschrijven."

"Ik vond Breda een geweldige thuiswedstrijd."