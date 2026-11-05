Met speciaal startnummer is Keetels opnieuw in Breda voor wereldwijde run
Mikky Keetels schreef dit jaar historie door tijdens de Wings for Life World Run de grootste afstand ter wereld af te leggen: 62,24 kilometer. De 27-jarige Schijndelse doet op 9 mei 2027 opnieuw mee aan het evenement en kiest weer voor Breda. Dat doet ze met het bijzondere startnummer 1. "Dit is zo leuk dat ik het nummer ga inlijsten. Ik ga rennen met een kopie."
Keetels werd op zondag 10 mei pas na ruim 62 kilometer ingehaald door de rijdende finishlijn, de zogenoemde Catcher Car. Daarmee was ze niet alleen in Nederland de laatst overgebleven vrouw, maar ook wereldwijd. En dat terwijl ze nog nooit verder dan een marathon had gelopen.
"Het was een bijzondere dag, ik heb mezelf wel verrast", zegt Keetels, die vooraf niet precies wist hoe ver ze zou kunnen komen. "Een marathon moest lukken, dat had ik berekend. Ik ben gewoon gestart en kreeg Emiel Berghout als pacer, die eigenlijk iemand anders zou helpen. Het viel die dag allemaal samen", zegt ze tegen organisator Red Bull.
Los van de sportieve prestaties vindt Keetels de Wings for Life World Run belangrijk omdat er geld wordt ingezameld voor onderzoek naar ruggenmergletsel. "Ik wil me daar graag voor inzetten. Ik hoorde bijvoorbeeld het verhaal van Menno, die gewond raakte bij een skiongeluk. Het ontroerde me en maakt dat ik graag mee wil doen. Ik hoop vooral dat er zoveel mogelijk mensen meelopen, iedereen kan zich inschrijven."
"Ik vond Breda een geweldige thuiswedstrijd."
De organisatie wilde haar in 2027 graag opnieuw aan de start hebben en de Schijndelse had de keuze uit tientallen landen over de hele wereld. De hardlopende stewardess kiest niet voor een lange vliegreis, maar 'gewoon' voor Breda. "Je zou denken dat ik voor een buitenlands avontuur ga, maar ik vond Breda een geweldige thuiswedstrijd. Er is een sterk saamhorigheidsgevoel en het is leuk om met vrienden en bekenden te lopen."
Of ze volgend jaar opnieuw de wereldwijde winnaar wordt, zal de tijd leren. Feit is wel dat Keetels het hardlopen serieuzer is gaan nemen dan de afgelopen jaren. Zo werkt ze minder uren als stewardess en nam ze eerder dit jaar drie maanden verlof om zich volledig op het hardlopen te richten in Afrika en Bali. Die investering zorgde er mede voor dat ze de snelste Nederlandse werd tijdens de marathon van Amsterdam.