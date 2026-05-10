Mikky Keetels sleept derde megaprestatie binnen in korte tijd: 'Ja, crazy'

Mikky Keetels (25) uit Schijndel zet zichzelf stevig op de kaart als nieuw zwaargewicht in de hardloopsport. In vier weken tijd heeft ze drie recordverpletterende wedstrijden gelopen. Zondagmiddag werd ze wereldwijd winnaar bij de Wings for Life World Run in Breda. Een glansrijk hardloopseizoen lonkt voor Keetels, "Maar ik ga eerst even zitten hoor."

Rennende stewardess De rennende stewardess werd eerder dit jaar bekend toen ze de marathon van Rotterdam won en met een tijd van 2.30.42 ook de Nederlandse titel binnensleepte. En dat terwijl Keetels geen fulltime atleet is: naast haar hardloopcarrière vliegt ze de hele wereld over als stewardess voor KLM.

De van oorsprong Schijndelse liep in totaal 62,4 kilometer en werd daarmee de beste vrouw bij het wereldwijde evenement. "Ik had nog nooit meer dan een marathon gelopen, maar ik was hier vandaag eigenlijk vooral voor het goede doel en ik zie wel hoe het loopt."

"Ik had het zelf ook niet zo verwacht eigenlijk", lacht de 25-jarige Keetels, vlak nadat ze is ingehaald door de zogenoemde Catcher Car.

Vorige week kon de renster alweer een nieuw record op haar naam schrijven. Ze won de marathon van Vancouver en liep daar een parcoursrecord. Waar de meeste lopers na een marathon weken nodig hebben om te herstellen, ramt Keetels er dus in vier weken tijd drie topprestaties uit.

Anderhalve marathon

Eerder vertelde ze tegen Omroep Brabant dat ze mikte op vijftig kilometer. Maar uiteindelijk heeft Keetels bij de World Run ongeveer anderhalve marathon gelopen. "Ja bizar, in mijn hoofd wilde ik tot de vijftig kilometer gaan", zegt de renster tegen Omroep Brabant, terwijl ze erbij staat alsof ze slechts een blokje om heeft gelopen. "Ik dacht: ik zie het wel, maar ik kon best wel comfortabel door. Ik kreeg elke keer door: als je zo doorgaat, win je."

En dat was zeker niet vanzelfsprekend. Met honderden kilometers ertussen was Keetels verwikkeld in een ware titanenstrijd met de Duitse Esther Pfeiffer. Kilometerslang wisselden de twee elkaar af op de eerste en tweede plek. "Ik probeerde me er niet te veel mee bezig te houden en gewoon door te gaan."

Drijfveer

Vooral het goede doel bleek tijdens de wedstrijd een drijfveer voor Keetels. Bij de Wings for Life World Run wordt geld opgehaald voor onderzoek naar ruggenmergletsel. "Ik probeerde in mijn hoofd te houden: je loopt voor degenen die dat niet kunnen. Zij strijden ook iedere dag, bijvoorbeeld in revalidatieklinieken, dus jij gaat hier niet opgeven."

De Wings for Life World Run wordt gelijktijdig in drieënzeventig landen gelopen. Voor de rennende stewardess is het nog maar moeilijk te bevatten dat ze wereldwijd duizenden vrouwen aftroefde tijdens de loop. "Ja, crazy", lacht Keetels met een enorme glimlach. "Ik heb er echt geen woorden voor."

"Ik vond het wel een lekkere race. Je rent natuurlijk op je duurloopvermogen en dat train ik enorm veel", vertelt ze terwijl ze een plaquette vasthoudt waarop haar immense afstand nog eens staat genoteerd. "Ja, het is wel een keer leuk om achternagezeten te worden in plaats van naar een finishlijn toe te rennen."