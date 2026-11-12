Blinde en slechtziende leerlingen laten zien aan Sinterklaas wat wél kan

Voor de leerlingen van Visio Onderwijs in Grave wordt de landelijke intocht van Sinterklaas extra bijzonder. De scholieren met een visuele beperking mogen een act opvoeren voor de goedheiligman. Daarmee willen ze laten zien wat er allemaal wél kan als je niet of slecht ziet. "Het is heel bijzonder dat wij dit mogen doen", vertelt de 11-jarige Jill.

Tom Berkers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Er wordt al weken flink geoefend door de leerlingen om zaterdag te kunnen stralen tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Grave. Samen gaan ze het zelfgeschreven liedje 'Wat kan wel' zingen. "Daarmee laten we zien wat onze leerlingen allemaal kunnen met een visuele beperking", vertelt Jeanine Petronilia, woordvoerder en schoolleider van Visio Onderwijs Grave. Op het podium worden allemaal kleine toneelstukjes opgevoerd die de boodschap van het liedje moeten verduidelijken. "Zo is er bijvoorbeeld een leerling aan het skiën, twee anderen fietsen op een tandem, een paar leerlingen zijn echte techneuten en dan is er nog iemand die kookt. Het zijn allemaal dingen die zij gewoon kunnen doen met een beetje hulp."

"Grave staat van oudsher bekend als de Stad der Blinden."

Dat juist leerlingen van Visio een plek krijgen tijdens de landelijke intocht in Grave, past volgens Petronilia goed bij de stad. Grave kent namelijk al heel lang onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen. In 1859 werd er al een blindeninstituut opgericht. "Grave staat van oudsher bekend als de Stad der Blinden."

De Visio school biedt vandaag de dag onderwijs aan kinderen met een visuele beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. "Wij horen echt bij de stad. Daarom is het extra mooi dat onze leerlingen zich zaterdag aan heel Nederland kunnen laten zien. We leven er dan ook heel erg naartoe."

Er wordt flink geoefend om tijdens de intocht te kunnen stralen (foto: Tom Berkers).

Een van de leerlingen die meedoet aan de act is de 11-jarige Jill. In haar hand heeft ze een zogenaamde witte stok. In het dagelijks leven gebruikt ze die om duidelijk te maken dat ze slechtziend is én is het een hulpmiddel voor tijdens het wandelen. Zaterdag wordt de begeleidingsstok onderdeel van haar dans. "Ik draai er bijvoorbeeld een rondje omheen." Met de act wil ze vooral laten zien dat een visuele beperking niet betekent dat je weinig kunt. "Wij hebben op school ook gewoon dezelfde vakken als kinderen die goed kunnen zien. Er kan heel veel", vertelt ze trots. Zenuwachtig voor zaterdag is Jill nog niet echt. "Ik vind het wel spannend, maar het gaat goed hoor. Ik ga er gewoon lekker van genieten." Ook de 12-jarige Thaer heeft een bijzondere rol. Hij mag tijdens de intocht een chocoladeletter in braille aan een Piet geven. "Het is een blok chocolade met puntjes erop. Die puntjes betekenen een letter, zodat wij die ook kunnen lezen", vertelt hij enthousiast. Hij vindt het wel spannend dat er zaterdag zoveel mensen meekijken. "Ik ga mijn best doen." Hier lees je alle verhalen over de Sinterklaasintocht in Grave.