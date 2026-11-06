In Deurne gevonden oehoe is vermiste Coco, baasje krijgt hem opgezet terug
De oehoe die vorige week veel bekijks trok op een dak in Deurne (en daarna dood werd gevonden), blijkt geen wilde vogel maar een ontsnapte uil. Het gaat om Coco van vijftien jaar, een oehoe die al bijna één jaar vermist was. De eigenaresse wil anoniem blijven, maar doet wel haar verhaal over de bijzondere oehoe.
De eigenaresse van Coco vertelt over de band die ze met de uil had. "Het was een heel vriendelijk beest", zegt ze. “Hij was natuurlijk een beetje een vriend, we hebben hem jaren gehad.” Coco liet haar zijn kop aaien, zegt ze.
Haar man, die inmiddels is overleden, ging met hem vliegen. Dan vloog de oehoe naar hem toe en landde op zijn arm. Zelf deed ze dat niet. Veel te eng, legt ze uit. Ze ging liever mee als haar man en Coco gingen vliegen.
De ontsnapping
Toen kwam de dag waarop Coco uit de vogelkooi wist te ontsnappen. Zijn baasje legt uit dat ze ’s avonds altijd controleerde of alles dicht zat. Ze deed het automatisch. Juist deze keer aarzelde ze of ze het wel had gedaan, maar ging ervan uit dat dit zoals altijd was gebeurd. De volgende dag stond het hok open en was Coco weg.
De oehoe ging eerst niet ver van zijn thuis in Deurne. “Hij heeft een tijdje rond het huis gevlogen”, zegt zijn eigenaresse. Het vangen van de vogel bleek lastig. Eerst bleef Coco in de buurt van zijn huis, maar daarna was hij bijna een jaar spoorloos.
Op het dak
In dat jaar werd het dier weinig gezien. In oktober liet de oehoe weer van zich horen in Deurne, niet ver van de plek waar hij was ontsnapt. Op de Romeinstraat streek hij neer op het dak van een huis, waar hij veel bekijks trok.
Coco’s baasje wist niet zeker of hij het was, maar probeerde hem te lokken door zijn naam te roepen en een dood kuiken aan te bieden als voedsel. De oehoe bleef zitten waar hij zat. De volgende dag werd de oehoe dood in het gras gevonden.
Toch opgezet
Met de ring om zijn poot kon de lokale vogelclub bevestigen dat het inderdaad om Coco ging. Ze weten niet waar hij aan doodging. Hij had een lege maag en was mager na een jaar in het wild, maar het is niet duidelijk of hij doodging door een tekort aan eten.
“Ik ben eigenlijk helemaal niet voor opgezette dieren, en mijn man was dat ook niet. Maar dit is wel echt een bijzonder geval,” legt ze uit. De vogelclub had het lichaam meegenomen en de opzetting al geregeld toen de eigenaresse zich meldde. De eigenaresse krijgt het lichaam van Coco terug nadat hij wordt opgezet, wat enkele maanden kan duren.
Straks krijgt Coco dus weer een vaste plek in huis. Dit keer niet levend op een arm, maar opgezet als herinnering.