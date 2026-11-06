In Deurne gevonden oehoe is vermiste Coco, baasje krijgt hem opgezet terug

De oehoe die vorige week veel bekijks trok op een dak in Deurne (en daarna dood werd gevonden), blijkt geen wilde vogel maar een ontsnapte uil. Het gaat om Coco van vijftien jaar, een oehoe die al bijna één jaar vermist was. De eigenaresse wil anoniem blijven, maar doet wel haar verhaal over de bijzondere oehoe.

Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De eigenaresse van Coco vertelt over de band die ze met de uil had. "Het was een heel vriendelijk beest", zegt ze. “Hij was natuurlijk een beetje een vriend, we hebben hem jaren gehad.” Coco liet haar zijn kop aaien, zegt ze. Haar man, die inmiddels is overleden, ging met hem vliegen. Dan vloog de oehoe naar hem toe en landde op zijn arm. Zelf deed ze dat niet. Veel te eng, legt ze uit. Ze ging liever mee als haar man en Coco gingen vliegen. De ontsnapping

Toen kwam de dag waarop Coco uit de vogelkooi wist te ontsnappen. Zijn baasje legt uit dat ze ’s avonds altijd controleerde of alles dicht zat. Ze deed het automatisch. Juist deze keer aarzelde ze of ze het wel had gedaan, maar ging ervan uit dat dit zoals altijd was gebeurd. De volgende dag stond het hok open en was Coco weg.