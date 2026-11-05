Dit gebeurt er als honderden cobra's ontploffen in een woonwijk
"Levensgevaarlijk." Het is het enige juiste woord dat explosievendeskundige Ad van Riel kon bedenken bij de vondst van negenhonderd cobra's in een huis in Veldhoven in 2022. Als daar ook maar een enkel vonkje bij was gekomen, waren de gevolgen niet te overzien geweest. Ook in Breda had het deze donderdag flink mis kunnen gaan.
Bij een huiszoeking werden donderdag 710 cobra's, 37 shells en contant geld gevonden. Twee mannen zijn aangehouden: een man van 26 uit Breda en een 21-jarige man uit Roosendaal.
Het nieuws over de gigantische vuurwerkvondst verbaasde Van Riel in 2022 al niet eens meer. "We horen dit ieder jaar vaker. Maar mensen hebben geen idee hoeveel risico ze nemen. Niet alleen voor zichzelf, ook voor de omgeving."
Want de kracht van zo'n illegaal stuk vuurwerk is immens. "Een Cobra 6 met 28 gram flitskruit heeft de kracht van een handgranaat. Ontploft ie terwijl je hem vasthebt, dan is je hand weg. En dan moet je blij zijn als het daarbij blijft. Laat staan bij een Cobra 8 of 20, met respectievelijk 100 en 200 gram kruit. Puur dodelijk."
Kamer vol cobra's al snel rampgebied
Daar komt bij dat er maar weinig voor nodig is om zo'n kamer vol explosieven te veranderen in een rampgebied. "Alles met kruit is bijzonder gevoelig. Voor warmte, wrijving, statische elektriciteit. Dat hoort in bunkers te worden opgeslagen. Alle veiligheidsmaatregelen daar heb je in huis niet. Het tegenovergestelde."
En dus had het in Breda en Veldhoven een heel stuk slechter af kunnen lopen. "Er had maar een vonkje bij hoeven komen."
Nu gaat het in dit geval over zwaar, illegaal vuurwerk. Maar ook het scherts- en siervuurwerk dat wél is toegestaan, brengt de nodige risico's met zich mee, vertelde Van Riel. "Veilig vuurwerk bestaat simpelweg niet. Het blijft een explosieve stof. En over het algemeen gebruiken we het als we hebben gedronken en met een peuk in onze mond staan. Een levensgevaarlijke combi."
Hoe vernietig je cobra's?
De explosievendeskundige pleitte er in 2022 al voor om consumentenvuurwerk te laten verdwijnen. "Als je ziet wat we op één avond aan zware metalen de lucht in schieten... Dan moet je het niet eens over CO2 en stikstof hebben", zei Van Riel. Inmiddels is er vanaf deze jaarwisseling een vuurwerkverbod.
Hoe de politie die cobra's veilig vernietigd? "Daar zijn verschillende methodes voor", legde de expert uit. "Meestal wordt er water bijgedaan en gaat het door de shredder. Dan ontstaat er een mix die veilig verbrand kan worden."
Dit artikel is een geactualiseerde versie van een verhaal uit november 2022.