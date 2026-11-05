Dit gebeurt er als honderden cobra's ontploffen in een woonwijk

"Levensgevaarlijk." Het is het enige juiste woord dat explosievendeskundige Ad van Riel kon bedenken bij de vondst van negenhonderd cobra's in een huis in Veldhoven in 2022. Als daar ook maar een enkel vonkje bij was gekomen, waren de gevolgen niet te overzien geweest. Ook in Breda had het deze donderdag flink mis kunnen gaan.

Bij een huiszoeking werden donderdag 710 cobra's, 37 shells en contant geld gevonden. Twee mannen zijn aangehouden: een man van 26 uit Breda en een 21-jarige man uit Roosendaal. Het nieuws over de gigantische vuurwerkvondst verbaasde Van Riel in 2022 al niet eens meer. "We horen dit ieder jaar vaker. Maar mensen hebben geen idee hoeveel risico ze nemen. Niet alleen voor zichzelf, ook voor de omgeving." Want de kracht van zo'n illegaal stuk vuurwerk is immens. "Een Cobra 6 met 28 gram flitskruit heeft de kracht van een handgranaat. Ontploft ie terwijl je hem vasthebt, dan is je hand weg. En dan moet je blij zijn als het daarbij blijft. Laat staan bij een Cobra 8 of 20, met respectievelijk 100 en 200 gram kruit. Puur dodelijk."