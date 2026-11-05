Festival WiSH Outdoor gaat in 2027 niet door: 'Geen makkelijke beslissing'

Festival WiSH Outdoor in Lieshout gaat volgend jaar niet door. Volgens de organisatie komt dat onder meer door de hoge kosten en de "risico's en onzekerheden" die steeds groter worden.

Dat zijn volgens de organisatie bijvoorbeeld strengere eisen en vergunningstrajecten, onvoorspelbaar weer en de stijgende kosten voor verzekeringen. Ook de beschikbaarheid van materialen en leveranciers blijkt een probleem.

Het festival maakte het besluit donderdagavond bekend op sociale media. "Dat is geen makkelijke beslissing geweest", schrijft de organisatie. "De wereld waarin we festivals organiseren is de afgelopen jaren flink veranderd. Kosten zijn sterk gestegen, producties worden steeds complexer en ook de risico’s en onzekerheden zijn groter geworden."

Festival gaat op pauze

"Daardoor wordt het steeds uitdagender om WiSH te organiseren op het niveau dat we voor ogen hebben en dat jullie van ons gewend zijn", zegt het festival. "Tegelijkertijd voelen we dat dit ook een moment is om zelf even stil te staan. Om goed na te denken. Over wat we willen, wat bij ons past en hoe WiSH er in de toekomst uit zou kunnen zien.

WiSH benadrukt dat het festival niet voorgoed stopt, maar alleen volgend jaar niet doorgaat. "We drukken voorlopig op pauze. Niet als definitief afscheid, maar om de ruimte te nemen om na te denken over wat de toekomst brengt."

Gedoe om verhuizing

De eerste editie van het festival was in 2007. Alleen in de coronatijd sloeg het festival een jaar over. Deze zomer trok WiSH nog 30.000 bezoekers. Het festival werd toen voor het eerst gehouden op het vernieuwde Bavaria-festivalterrein in Lieshout.

Daar was veel om te doen. Jarenlang huurde de organisatie grond van Marcel van Vijfeijken in Beek en Donk, tot vorig jaar dus. Hij was woest dat WiSH verhuisde, omdat het contract nog vijf jaar zou lopen.