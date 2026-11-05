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A59 dicht tussen Hooipolder en Waalwijk door asfaltschade

Aangepast
Archieffoto: Rob Engelaar/ANP.
Archieffoto: Rob Engelaar/ANP.

De A59 is donderdagavond afgesloten tussen het knooppunt Hooipolder en Waalwijk. Volgens Rijkswaterstaat is op het wegdeel tussen Raamsdonk en Waspik over enkele honderden meters asfaltschade ontstaan.

Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

De toplaag laat daar los en dat zorgt voor steenslag en onveilige rijomstandigheden. Een woordvoerster legt uit dat het knooppunt nog niet zo lang geleden is aangepakt, maar dat de kwaliteit van de asfaltlaag "niet zo geweldig" is.

Dat komt volgens haar doordat het asfalt is aangelegd tijdens een zware storm, eind oktober. "En als de asfalteermachine eenmaal draait, kun je hem niet meer stoppen."

Het oude asfalt wordt weggefreesd en er wordt een nieuwe laag aangebracht. Dat duurt in elk geval de hele donderdagavond en mogelijk een deel van de nacht.

Verkeer dat vanuit westelijke en noordelijke richting naar Den Bosch wil, kan omrijden via Tilburg, over de A27, de A58 en de N65. Rijkswaterstaat verwacht dat het afgesloten deel van de A59 vrijdagochtend voor de spits weer open zal zijn.

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