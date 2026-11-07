Honderd drones openen GLOW boven Philips Stadion: zo begon het festival

Lichtfestival GLOW is zaterdag officieel van start gegaan. Dat gebeurde dit jaar met de droneshow The Breathing Collective in het Eindhovense Philips Stadion. Honderd drones vormden een show met licht en geluid.

Tijdens GLOW kunnen bezoekers zich vergapen aan meerdere lichtinstallaties langs een wandelroute door het centrum van Eindhoven. Ook in Helmond, Oirschot, Best, Veldhoven en Lieshout staan verlichte kunstwerken.

Op de openingsavond vertelt Philip Ross, de nieuwe directeur van het festival, dat het team hier het hele jaar naar heeft toegewerkt. "Het is fantastisch dat het nu opent." Welke lichtinstallaties hij het mooist vindt? "Een top drie opnoemen is onmogelijk. Daar brand ik me niet aan", vertelt hij lachend.

Het Bubbelbad

Een van de publiekstrekkers is op het Lodewijk Napoleonplein te vinden. Daar hangen 180 verlichte ballen. Deze installatie heet het Bubbelbad en is gemaakt door kunstenaar Koen Steger. "Het is een installatie van 20 bij 20 meter met allemaal enorm opgeblazen bubbels met licht erin. Het is een hele speelse plek."

Met dit werk hoopt Koen bezoekers opnieuw te leren verwonderen en verbeelden. Op de eerste avond van GLOW vindt hij dat nog wel even spannend. "Ik ben echt heel erg zenuwachtig. Straks lopen hier duizenden mensen door de straten. Ik ben echt heel benieuwd hoe zij het gaan beleven", vertelt Koen.

Hier lees je alle verhalen over GLOW.