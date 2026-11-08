87-jarige Frans pakt WK-zilver na zware heupblessure: 'Ik kon amper lopen'

Een wereldtitel zat er dit keer niet in voor Frans van Beers uit Boxtel. Maar daar ligt de 87-jarige krachtpatser geen seconde wakker van. Drie weken voor het WK powerliften in Houston kon hij door een heupblessure amper lopen. Dat hij nu met een zilveren medaille terugkeert uit Amerika, voelt voor hem als een overwinning op zichzelf.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hoewel zijn reeks wereldtitels voorlopig stopt, voelt het zilver voor Frans bijna als goud. "Ik heb weken niet kunnen trainen", vertelt de krachtpatser op leeftijd. "Ze dachten aan een versleten heup, wat best kan op mijn leeftijd maar het bleek een probleem met mijn pezen en spieren. Het voelt als een wonder dat ik toch nog mee heb kunnen doen."

Frans in actie tijdens het WK power liften (Foto: privé collectie).

Vorig jaar zorgde Frans nog voor een sensatie door op het WK in Zuid-Korea drie wereldtitels te winnen en twee wereldrecords te verbeteren. Ook voor dit WK had hij ambitieuze plannen. De 'fitboy' uit Boxtel hoopte zelfs zijn eigen wereldrecord bankdrukken verder aan te scherpen.

Een hardnekkige heupblessure gooide roet in het eten. De voorbereiding verliep verre van ideaal en lange tijd was onzeker of hij de reis naar Amerika wel zou kunnen maken. Toch verscheen Frans vrijdag in Houston aan de wedstrijdtafel en liet hij opnieuw zien dat hij op zijn leeftijd nog altijd tot de wereldtop behoort. Dat hij uiteindelijk naast het goud greep, kan hij goed relativeren. "De man die won, was een jonkie van net 80 jaar."

Een squad met 60 kilo is geen probleem voor Frans van Beers (foto: privécollectie).