Buurt schrikt van vondst 10.000 cobra's: 'Hele wijk had plat kunnen liggen'

De vondst van zo'n 10.000 cobra's deze week in een garagebox in Dinteloord heeft flinke indruk gemaakt op buurtbewoners. Veel omwonenden wisten niet wat er achter de deur van de box lag opgeslagen en schrikken van wat er mis had kunnen gaan. "Als het vuurwerk daar had ontploft, had de garagebox hier nu niet meer gestaan", zegt buurtbewoner Frans.

Verder heeft hij eigenlijk niks gemerkt van de vondst. De meeste boxen zijn volgens hem onderling verhuurd. "In de rij waar wij een box hebben, staat de auto van mijn vrouw. Wij zijn in die rij de enige met een auto erin."

"Het is absurd dat dit soort dingen worden opgeslagen. Je hebt totaal geen zicht op wat er daar gebeurd", vertelt Frans. Hij komt zelf twee keer per week bij zijn garagebox om het vuilnis buiten te zetten.

De enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk werd ontdekt in een garagebox aan de Vriesstraat in het dorp. De opslag bevond zich midden tussen allemaal huizen. Juist dat zorgt voor onrust in de buurt.

Wat de rest van de mensen in de garagebox heeft staan, weet hij niet. "En ik ga niet vragen: wat hebben jullie erin zitten? Dat gaat mij niks aan."

10.000 cobra's

Dat er zo'n enorme hoeveelheid zwaar vuurwerk lag opgeslagen, had eigenlijk niemand verwacht. "Je weet dat er in het dorp dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, maar zóveel, dat had ik niet verwacht", zegt een andere omwonende. "Dat dit hier in het dorp ligt verwacht je niet. Eerder in een grote stad. Dit is een klein dorpje, er gebeurt niet zoveel."

Een moeder met kinderen is ook geschrokken van het nieuws. "Ik heb twee kleine kinderen en een baby die boven ligt te slapen. Ik schrik hiervan. Er had van alles kunnen gebeuren."

Andere bewoners denken aan de schade die het aan had kunnen richten. "De hele wijk had plat kunnen liggen", zegt een bewoner. Iemand anders is vooral blij dat hij nog geen nieuw tuinhuisje heeft. "Die had zo kunnen verdwijnen."

'Schade had enorm kunnen zijn'

Volgens explosievendeskundige Ad van Riel had de schade groot kunnen zijn in de woonwijk als de box in brand was gevlogen. "Een cobra kun je vergelijken met een handgranaat. Als je er 10.000 bij elkaar hebt, is dat enorm."

Bij een explosie had volgens hem in een straal van ongeveer honderd meter schade kunnen ontstaan. "Zo'n garagebox zou grotendeels weg zijn. Muren en ramen zouden zijn gesneuveld en mensen hadden letsel kunnen oplopen."