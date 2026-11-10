Grote zorgen om kinderen na sluiting zorgvilla's: hoe nu verder?

De zorgvilla's van Villa ExpertCare sluiten eind dit jaar. De locaties in Waalre en Vleuten zijn al dicht. Rijswijk en Wezep volgen in december. Daarmee verdwijnt een belangrijke opvangplek voor kinderen die gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig hebben. Ouders maken zich grote zorgen, want de logeerplekken zijn schaars. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een mogelijke overname van twee locaties.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Villa ExpertCare had vier vestigingen: in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten. De villa's boden zorg aan kinderen die vanwege hun medische situatie niet terechtkunnen bij reguliere opvang of zorginstellingen. Eigenaar B. Braun stopt vanaf 1 januari 2027 met de financiering. De vestiging in Rijswijk sluit al op 24 december vanwege personeelstekort. Wezep volgt op 31 december. Een kind dat eerst naar de villa in Waalre ging, wordt nu tijdelijk opgevangen in Rijswijk. Waarom sluit Villa ExpertCare?

Volgens directeur Philip Orlik van B. Braun zijn de zorgvilla's al jaren verliesgevend. Het jaarlijkse verlies is ongeveer 1 miljoen euro. Met een jaaromzet van 5,5 miljoen euro is het volgens hem niet mogelijk om door te gaan. Dat komt volgens hem onder meer door personeelstekorten, een afname van het aantal kinderen dat die zorg ontvangt en vergoedingen van zorgverzekeraars die onvoldoende zijn om de kosten te dekken. Ook de huurkosten spelen een rol. Na de overname door B. Braun zijn de huurkosten fors gestegen. Volgens Orlik liggen die nog altijd onder de marktwaarde. Villa ExpertCare betaalde 300.000 euro per jaar, terwijl de marktwaarde volgens hem 360.000 euro bedraagt. Daarnaast waren er ook vóór de overname door B. Braun al financiële verliezen in het bedrijf.

Waarom is het zo lastig om een nieuwe plek te vinden?

Voor ouders betekent de sluiting een zoektocht naar een nieuwe plek voor hun kind. Dat is ingewikkeld. Er zijn te weinig verpleegkundigen en geschikte opvangplekken. Bovendien kan niet iedere instelling de specialistische medische zorg bieden die deze kinderen nodig hebben. Rond de periode waarin Villa ExpertCare de sluiting aankondigde, sloot ook een andere zorginstelling. Daarmee verdwenen nog meer schaarse plekken. Branchevereniging Brikz ziet al langer dat de medische kindzorg onder druk staat.

Welke verpleegkundige kindzorglocaties zijn er nog? In Brabant: KinderZorg Bijzonder in Zeeland en Beek en Donk

Nova Medisch Kindcentrum in Moergestel

Kinderdienstencentrum Heimdal in Eindhoven In de rest van Nederland: Adelante Contigo in Kerkrade en Valkenburg

Binnenveld in Barneveld

De Biezenwaard in Uithoorn

Het Jeroen Pit Huis in Amsterdam

Kinderhospice ZonnaCare in Den Dolder

CityKids in Rotterdam en omgeving

Vanaf januari 2027: Kinderzorghuis Onder de Wieken in Zoetermeer Deze locaties bieden dagopvang, maar geen opvang in weekenden of vakanties: Medkid in Breda (kinderen van 0 tot en met 4 of 5 jaar)

KombinoCare in Hoogerheide (kinderen van 0 tot en met 4 jaar)

Hoe reageert de politiek op de sluiting?

De sluiting en houding van B. Braun leidde tot stevige kritiek in de Tweede Kamer. Kamerleden vonden dat ouders met twee maanden te weinig tijd kregen om andere zorg te regelen. Interim-bestuurder Arina Kruithof erkende tijdens de hoorzitting dat de organisatie eerder had moeten ingrijpen. "In januari dachten we dat er voldoende plekken waren. Dat was naïef en niet realistisch", zei ze. Kamerleden vroegen zich af of B. Braun voldoende had gedaan om de villa's open te houden. Zo zou het bedrijf de zorg hebben afgebouwd, personeel laten vertrekken, niet hebben geprobeerd om hogere vergoedingen bij zorgverzekeraars te krijgen en niet eerder aangeklopt bij de politiek. Kruithof ontkende echter dat bewust op een sluiting was aangestuurd.

Van Mappa Mondo naar Villa ExpertCare Het bedrijf ExpertCare nam in 2015 de zorgvilla's over van het Rode Kruis in Waalre, Rijswijk en Wezep. Die locaties heetten toen Mappa Mondo. Zelf openden zij in 2018 nog een vestiging in Vleuten. Het Rode Kruis heeft de villa's in 1994 opgezet, omdat er voor de kwetsbare doelgroep onvoldoende verpleegkundige zorg was. Het Rode Kruis stootte de huizen af nadat er voldoende organisaties waren die zulke zorg aanboden. In 2021 werd het hele bedrijf opgekocht door het Duitse medisch-farmaceutische miljardenbedrijf B. Braun.