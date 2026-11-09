Gevonden lichaam in Limburgse Swolgen blijkt van vermiste Ossenaar (46)

Het lichaam dat zaterdagavond werd gevonden in het Limburgse Swolgen blijkt van een 46-jarige man uit Oss die vermist was. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Uit onderzoek blijkt dat de 46-jarige Ossenaar door geweld om het leven is gekomen. Hij was voor het weekend door zijn familie als vermist opgegeven bij de politie.

Een 46-jarige man uit Swolgen werd zaterdagavond aangehouden bij een inval in een huis in de Limburgse plaats. Bij het huis van de verdachte werd het lichaam van de Ossenaar gevonden. Een rechercheteam onderzoekt onder welke omstandigheden hij om het leven is gebracht en welke rol de aangehouden verdachte heeft bij zijn dood.

Onderzoek Zeeland

Er wordt maandag nog altijd onderzoek gedaan op het perceel in Swolgen, maar ook in het bos in het dorp Zeeland. Daar wordt sinds donderdag onderzoek gedaan na een "verdachte" en "nare" situatie bij een bosperceel aan de Duifhuis. De politie zegt maandag uit te gaan van een verband tussen beide plekken.

Medewerkers van de Forensische Opsporing en speurhonden deden vrijdag onderzoek in het bos in het dorp Zeeland. Onder andere dat onderzoek leidde de politie naar de man uit Swolgen.

De politie verwacht dat het onderzoek op beide locaties nog "geruime tijd in beslag gaat nemen". In Zeeland wordt daarbij maandag onder andere de mobiele eenheid ingezet.