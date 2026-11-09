Slecht nieuws voor carnavallers op Elfde van de Elfde: hele dag regen
Slecht nieuws voor carnavalsvierders die woensdag buiten willen feesten tijdens de Elfde van de Elfde: het wordt geen lekker weer. "De temperatuur is niet al te best en het wordt nat", zegt weerman Donny de Koning van Weerplaza.
Eigenlijk kan De Koning er weinig van maken. "Ik heb niet echt goed nieuws. Het gaat de hele dag regenen." De héle dag? "Volgens de weermodellen wel. Er zullen heus wel momenten zijn dat het minder hard regent, maar dan zal er alsnog motregen zijn."
Pas vanaf vijf uur 's middags wordt het langzaam droger. In het noorden van de provincie wordt het als eerste droog, later is dat ook in het zuiden het geval. Halverwege de avond is het pas écht helemaal droog.
's Nachts mogelijk vorst
Het wordt ook vrij koud. "In de regen is het een graad of 5", zegt De Koning. "Eigenlijk het ergste weer wat je kan hebben dus. Het enige positieve is dat het niet zo hard waait. Daardoor voelt het niet kouder aan dan het is."
's Avonds en 's nachts koelt het verder af. Als het helemaal opklaart, kan het mogelijk gaan vriezen. Misschien wordt het daardoor wat glad. "Maar dat weten we nog niet zeker. En als het al gebeurt, is het alleen in de nacht van woensdag op donderdag."
Meerdere laagjes aandoen
Veel evenementen zijn woensdag in de buitenlucht, zoals op De Heuvel in Tilburg en op de Markt in Eindhoven. Wie warm wil blijven, doet er volgens het Rode Kruis goed aan om meerdere laagjes aan te trekken, genoeg te blijven eten en niet te veel alcohol te drinken.
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