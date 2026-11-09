Slecht nieuws voor carnavallers op Elfde van de Elfde: hele dag regen

Slecht nieuws voor carnavalsvierders die woensdag buiten willen feesten tijdens de Elfde van de Elfde: het wordt geen lekker weer. "De temperatuur is niet al te best en het wordt nat", zegt weerman Donny de Koning van Weerplaza.

Marieke Smid Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Eigenlijk kan De Koning er weinig van maken. "Ik heb niet echt goed nieuws. Het gaat de hele dag regenen." De héle dag? "Volgens de weermodellen wel. Er zullen heus wel momenten zijn dat het minder hard regent, maar dan zal er alsnog motregen zijn." Pas vanaf vijf uur 's middags wordt het langzaam droger. In het noorden van de provincie wordt het als eerste droog, later is dat ook in het zuiden het geval. Halverwege de avond is het pas écht helemaal droog.