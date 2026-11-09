Nieuwe tips over vermoorde meisje van Teteringen na vrijgeven AI-beelden

De zoektocht naar de identiteit van het vermoorde meisje van Teteringen heeft nieuwe tips opgeleverd. Vorige week woensdag werden bewegende beelden van het meisje vrijgegeven, die met kunstmatige intelligentie (AI) zijn gemaakt. Stichting Coldcasezaken laat maandag weten dat er inmiddels meerdere tips zijn binnengekomen. De stichting onderzoekt de nieuwe informatie.

"We kregen een aantal tips binnen die het uitzoeken waard zijn", laat de stichting weten aan Omroep Brabant. "Ons onderzoeksteam is daar op dit moment mee bezig." De stichting is blij met de aandacht die de nieuwe beelden hebben gekregen. Of de tips daadwerkelijk iets opleveren, is nog niet duidelijk. Wat de tipgevers precies hebben verteld, maakt de stichting nog niet bekend.

Al bijna 36 jaar een raadsel

Het meisje van Teteringen werd op eerste kerstdag 1990 dood gevonden in een bos bij het Cadettenkamp. Ze was vermoedelijk tussen de 15 en 25 jaar oud. Uit onderzoek bleek dat ze voor haar dood wekenlang was vastgehouden en gemarteld. Ondanks jarenlang onderzoek is nog altijd onbekend wie ze was en wie haar heeft vermoord.

Vorige week woensdag bracht Stichting Coldcasezaken bewegende beelden van het meisje naar buiten. Die zijn met AI gemaakt op basis van bestaande reconstructiefoto's. De stichting hoopt dat mensen haar daardoor gemakkelijker herkennen.

Ook werden nieuwe reconstructiefoto's verspreid van twee mannen en een vrouw die mogelijk iets met de zaak te maken hebben. Zij werden rond de tijd van de moord door getuigen in het bos gezien.