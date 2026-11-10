Vakbonden stormen boos weg uit overleg met ASML

De vakbonden zijn boos weggelopen uit een overleg met de top van ASML. De bonden spraken met de techgigant over de eerder aangekondigde reorganisatie, waarbij ongeveer 1400 banen moeten verdwijnen. De deadline voor die veranderingen werd door het bedrijf naar achteren geschoven, tegen eerdere afspraken in.

De chipmachinefabrikant zou eigenlijk in november de nieuwe organisatie op poten moeten hebben. Werknemers die door de hervorming zonder werk kwamen te zitten, zouden vervolgens tot mei worden doorbetaald en konden op zoek naar een nieuwe baan.

ASML gaf eerder aan ondanks de grote winsten een flink deel van de managementlaag te willen hervormen . Honderden banen in die laag zouden daardoor op de tocht komen te staan.

Toch schoof de invoering van de nieuwe organisatie voor verschillende groepen werknemers op naar december of zelfs maart. Daardoor zouden werknemers minder lang boventallig zijn en dus minder tijd hebben om een nieuwe baan te zoeken.

Overleg geklapt

De vakbonden CNV, De Unie en VHP2 eisten vervolgens dat ASML opnieuw met hen zou onderhandelen over die verschuiving, maar daar wil de techgigant niet in meegaan.

De vakbonden bevestigen na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad dat het overleg inderdaad is geklapt. Ze vinden de aanpassingen van de chipmachinemaker te groot en stellen dat het bedrijf opnieuw met hen moet onderhandelen.

'Bedrijf op zijn kop'

Casper Vaandrager van VHP2 snapt niet dat het bedrijf de gemaakte afspraken niet nakomt. "Ik begrijp dat niet. Het hele bedrijf staat op zijn kop vanwege de vertraging", zegt hij tegen de krant.

Volgens de FNV zouden medewerkers van de IT-afdeling door de vertraging nu nog maar acht weken hebben om een nieuwe baan te zoeken. De bonden hebben nog geen besluit genomen over eventuele vervolgstappen.



ASML zegt teleurgesteld te zijn dat de vakbonden zijn weggelopen. Het bedrijf blijft erbij dat het verschuiven van de inwerkingtreding van de nieuwe organisatie "geen ingrijpende en/of onvoorziene omstandigheid" is waarbij overleg over het sociaal plan verplicht is. Volgens ASML gaat de kwestie over ongeveer dertig medewerkers.