1700 medewerkers ASML voorlopig nog in onzekerheid: ontslag niet snel rond

Chipmachinefabrikant ASML wil het ontslag van 1700 medewerkers op 1 april rond hebben, maar dat gaat niet lukken. "Ik denk dat we nog niet halverwege zijn", zegt Rémy Biesmans van vakbond CNV. Dinsdag om twaalf uur is een tweede protestactie van de vakbonden pal voor de deur van het hoofdkantoor begonnen.

Het nieuws over de ontslagen sloeg eind januari in als een bom. De chipmachinemaker kondigde tijdens de presentatie van de ronkende jaarcijfers aan flink te gaan snijden in het aantal leidinggevenden op de afdelingen technologie en IT. Het gaat om 1400 banen in Nederland en 300 in de Verenigde Staten. ASML hoopte de ontslagronde er snel doorheen te kunnen krijgen: voor 1 april moest er duidelijkheid komen voor de medewerkers. Maar dat is niet meer haalbaar. Maandag werd er voor de vijfde keer druk overlegd met de vakbonden. Zonder groot resultaat. De volgende gesprekken staan gepland op 7, 13 en 29 april, ná de deadline van ASML. Dinsdagmiddag tijdens de lunchpauze staat er opnieuw een protest gepland, een zogenoemde walk-out. Tijdens de vorige protestactie bleek de actiebereidheid groot.

De chipmachinemaker hoopt dat het aantal gedwongen ontslagen onder de 1700 uitkomt, door medewerkers die met pensioen gaan of op een andere vacature binnen het bedrijf solliciteren. “We gaan er alles aan doen om dat getal zo klein mogelijk te houden. Maar helemaal nul zal het nooit worden”, vertelde een woordvoerder van ASML eerder.

"ASML heeft een globale schatting gemaakt en denkt 100 werknemers te kunnen herplaatsen."

De vakbonden houden tot nu toe vast aan nul ontslagen. Al meerdere keren zaten de bonden en ASML aan tafel. Afgelopen maandag heeft ASML laten zien dat er binnen het bedrijf nog geschoven kan worden. Een woordvoerder van ASML laat weten: “We hebben ook besproken dat ASML zich inzet om zoveel mogelijk herplaatsingsmogelijkheden te zoeken en aan te bieden aan collega’s die getroffen worden.” Volgens Rémy Biesmans van CNV gaan de herplaatsingsplannen tot nu toe niet ver genoeg. “ASML heeft een globale schatting gemaakt en denkt honderd werknemers te kunnen herplaatsen. Dit kan vanwege aflopende contracten met externe partijen. Dit moet verder worden onderzocht. Ik ben er niet honderd procent van overtuigd dat alle middelen onderzocht zijn om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.” Bij ASML werken mensen die van buitenaf ingehuurd worden. Dit werk zou volgens de bonden ook door werknemers gedaan kunnen worden die nu mogelijk ontslagen worden. "Wij hebben de indruk dat het misschien wel om duizend mensen gaat" , zegt Peter Reniers van vakbond FNV. "Als dat waar is, is dat natuurlijk een hele omslag in deze reorganisatie. Maar dat vraagt wel even onderzoek."

Het hoofdkantoor van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven (foto: ASML).