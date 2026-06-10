Akkoord ASML: geen gedwongen ontslagen tot 1 mei

Chipmachinefabrikant ASML en de vakbonden hebben een akkoord ondertekend over de grote reorganisatie bij het bedrijf. Dat heeft vakbond De Unie woensdag laten weten. Eerder dit jaar werd bekend dat ASML in Nederland 1400 banen wil schrappen. Nu is onder meer afgesproken dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen vallen.

Medewerkers die bij het bedrijf uit Veldhoven niet meer nodig zijn, hebben tot volgend jaar de mogelijkheid om door te schuiven naar werkplekken die binnen ASML vrijkomen. Daardoor kunnen volgens de vakbond mogelijk honderden ontslagen worden voorkomen. Maandsalaris per gewerkt jaar

Ook zijn afspraken gemaakt over de herplaatsing van medewerkers en de ontslagvergoedingen. Bij het bereiken van een principeakkoord vorige maand werd al bekend dat ASML de medewerkers die worden ontslagen zo goed mogelijk begeleidt naar ander werk binnen of buiten het bedrijf.

Medewerkers die uiteindelijk toch gedwongen moeten vertrekken, krijgen volgens het akkoord een maandsalaris per gewerkt jaar mee. Wettelijk gezien ligt het minimum op een derde daarvan. Ontslagen medewerkers ouder dan 50 jaar krijgen nog extra geld mee. Het akkoord is nu definitief, omdat een meerderheid van de vakbondsleden bij ASML heeft ingestemd met de afspraken. Reorganisatie in topjaar

In januari maakte de chipmachinefabrikant bekend banen te schrappen in onder meer de managementlaag. Op dezelfde dag werd bekend dat ASML in 2024 bijna tien miljard euro winst had gemaakt. Het besluit kwam voor velen onverwacht en zorgde voor onrust onder de werknemers. ASML hoopte snel een akkoord met de vakbonden te bereiken. Daar bleek uiteindelijk een paar maanden voor nodig.

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