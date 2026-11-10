Zo houd je jezelf warm op de Elfde van de Elfde: 'Trek laagjes aan'

Het wordt nat en koud op de Elfde van de Elfde en de kans bestaat zelfs dat het woensdag gaat vriezen. Hossen bij lage temperaturen is natuurlijk geen probleem, maar hoe zorg je ervoor dat je warm blijft tijdens het feesten?

Ook is het belangrijk om goed te blijven eten, want "dan blijft de motor draaien". "Als je niet eet, dan zorgt dit er ook voor dat je het kouder krijgt", legde het Rode Kruis eerder uit .

Carnavalsvierders kunnen zich volgens het Rode Kruis het beste warm aankleden. Meerdere lagen kleding helpen om de lichaamswarmte beter vast te houden, zeker tijdens lange dagen of avonden buiten in de kou.

Regenponcho mee

Volgens de weersvoorspellingen gaat het op de Elfde van de Elfde vrijwel de hele dag regenen. Pas vanaf vijf uur 's middags wordt het langzaam droger. Een regenponcho meenemen is dus geen overbodige luxe.

Drink niet te veel

Hoewel een biertje of shotje voor veel mensen bij carnaval hoort, zorgt alcohol ervoor dat de bloedvaten verwijden. Daardoor verliest het lichaam sneller warmte en neemt de kans op onderkoeling toe. Een biertje minder of tussendoor een colaatje drinken wordt dus aangeraden en scheelt meteen in je portemonnee.

Onderkoeling

Feestvierders wordt daarnaast geadviseerd om alert te zijn op signalen van kou, zoals rillen of klappertanden. Dat zijn tekenen dat het lichaam moeite heeft om op temperatuur te blijven. In dat geval is het verstandig om de warmte op te zoeken en bijvoorbeeld een warm drankje te nemen. Blijven de klachten aanhouden, dan kan er sprake zijn van onderkoeling en is extra hulp nodig.

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