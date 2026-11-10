Vuurwerktoerisme loopt uit de hand in Baarle: vrouw zwaar mishandeld
Philip Loots, burgemeester van het Belgische Baarle-Hertog, is helemaal klaar met de overlast van vuurwerktoeristen, die vooral uit Nederland komen. Zaterdag werd een vrouw in het dorp tegen de grond geslagen en tegen haar hoofd geschopt, nadat ze een jongen aansprak op het afsteken van vuurwerk. “Dit kan en mag niet normaal worden.”
Het gaat zaterdag mis als een bewoonster van de Belgische enclave een jongen aanspreekt. Hij steekt vuurwerk af tegenover eetcafé De Lantaern.
Volgens de vrouw stapt de vader van de jongen daarna uit en mishandelt hij haar. “Hij heeft me tot twee keer toe tegen de grond geslagen, en tegen m’n hoofd geschopt”, vertelt ze in een bericht op Facebook. Ze houdt een flink blauw oog en een flinke hersenschudding aan de mishandeling over. “Volgens de artsen in het ziekenhuis ben ik nog goed weggekomen.”
‘Meer dan beu’
De burgemeester van de Belgische kant van het dorp vindt het genoeg geweest met de overlast. “Dat iemand die een jongere aanspreekt op het afsteken van vuurwerk vervolgens door een volwassen man zo zwaar wordt toegetakeld, tart elke verbeelding”, schrijft hij in een reactie op sociale media.
Volgens de burgemeester heeft het dorp veel last van lawaai, verbale agressie, wildplassers en foutparkeerders. Mensen die naar het dorp komen om vuurwerk te kopen, steken hun aankopen ook vaak meteen af, gewoon om ze uit te proberen. “Baarle is het vuurwerktoerisme meer dan beu. En na gisteren is die boodschap nog een stuk dringender geworden.”
‘Stemmingmakerij’
“Wanneer ik deze problematiek aankaart, wordt dat door sommigen uit de vuurwerksector al eens afgedaan als overdreven of als stemmingmakerij”, zegt Loots. “Wel, ik nodig hen uit om eens met onze inwoners te praten. Om te luisteren naar de verhalen van mensen die hier dag in dag uit mee geconfronteerd worden.”
De onrust over vuurwerk in het grensdorp is niet nieuw. Eerder dit jaar trokken ook inwoners van het Nederlandse deel, Baarle-Nassau, al ten strijde tegen een grote vuurwerkhandelaar. Die wil een nieuwe vergunning voor dertig jaar en een aantal regels rond de opvang versoepelen.
Pleidooi voor verbod
Loots wil daarom een landelijk verbod in België. “Wat gisteren in Baarle is gebeurd, is een nieuw dieptepunt. Het kan en mag niet normaal worden dat mensen die hun buurt leefbaar en veilig willen houden daarvoor klappen moeten incasseren.”
Tegenover de NOS zegt de burgemeester dat 95 procent van de vuurwerkklanten uit Nederland komt. Volgens hem neemt de overlast vanaf augustus tot de jaarwisseling steeds verder toe.
De partij van Loots, de N-VA, diende begin dit jaar al een wetsvoorstel in voor een verbod op de verkoop van zwaar vuurwerk. De vrouw laat in haar bericht weten dat ze aangifte doet van de mishandeling.