Vuurwerktoerisme loopt uit de hand in Baarle: vrouw zwaar mishandeld

Philip Loots, burgemeester van het Belgische Baarle-Hertog, is helemaal klaar met de overlast van vuurwerktoeristen, die vooral uit Nederland komen. Zaterdag werd een vrouw in het dorp tegen de grond geslagen en tegen haar hoofd geschopt, nadat ze een jongen aansprak op het afsteken van vuurwerk. “Dit kan en mag niet normaal worden.”

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gaat zaterdag mis als een bewoonster van de Belgische enclave een jongen aanspreekt. Hij steekt vuurwerk af tegenover eetcafé De Lantaern. Volgens de vrouw stapt de vader van de jongen daarna uit en mishandelt hij haar. “Hij heeft me tot twee keer toe tegen de grond geslagen, en tegen m’n hoofd geschopt”, vertelt ze in een bericht op Facebook. Ze houdt een flink blauw oog en een flinke hersenschudding aan de mishandeling over. “Volgens de artsen in het ziekenhuis ben ik nog goed weggekomen.” ‘Meer dan beu’

De burgemeester van de Belgische kant van het dorp vindt het genoeg geweest met de overlast. “Dat iemand die een jongere aanspreekt op het afsteken van vuurwerk vervolgens door een volwassen man zo zwaar wordt toegetakeld, tart elke verbeelding”, schrijft hij in een reactie op sociale media.

De verwondingen aan het oog van de vrouw (foto: Facebook).

Volgens de burgemeester heeft het dorp veel last van lawaai, verbale agressie, wildplassers en foutparkeerders. Mensen die naar het dorp komen om vuurwerk te kopen, steken hun aankopen ook vaak meteen af, gewoon om ze uit te proberen. “Baarle is het vuurwerktoerisme meer dan beu. En na gisteren is die boodschap nog een stuk dringender geworden.”