Provincie blij met koers om Moerdijk te behouden: ‘Maar zijn er nog niet’

De provincie vindt het goed dat het Rijk inzet op het behoud van het dorp Moerdijk. Toch blijft gedeputeerde Wilma Dirken voorzichtig: “De nieuwe koers biedt perspectief, maar we zijn er nog niet.” Ook de gemeente Moerdijk spreekt van “een goede eerste stap”.

Dinsdag werd duidelijk dat het kabinet inzet op het behoud van het dorp Moerdijk . In een brief aan de Kamer meldde staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat) dat het scenario waarin Moerdijk behouden blijft volgens hem "haalbaar" is.

“Dat laat zien hoe belangrijk het is om bij grote ruimtelijke vraagstukken zorgvuldig te onderzoeken en bereid te zijn om op basis van nieuwe inzichten bij te sturen.” De provincie trapte vorig jaar zelf op de rem toen de gemeente liet weten het opheffen van Moerdijk als enige optie te zien. Dirken wilde toen meer onderzoek.

Zorgvuldigheid Dirken, gedeputeerde Ruimte van de provincie Brabant, is daar tevreden mee. “Het is goed dat het Rijk de ruimtevraag voor Moerdijk kritisch tegen het licht heeft gehouden en nu met een beperktere, concretere opgave komt”, laat ze weten.

Tientallen jaren

Dirken zegt dat ze zich bewust is van de situatie van de Moerdijkers. “We realiseren ons heel goed hoeveel impact de plannen en de langdurige onzekerheid hebben op inwoners en ondernemers in Moerdijk en de omgeving.”

Ze blijft voorzichtig: “De nieuwe koers biedt perspectief, maar we zijn er nog niet. Juist omdat we keuzes maken die voor tientallen jaren bepalend zijn, is het belangrijk dat we tot een zorgvuldig en toekomstbestendig besluit komen.”

Moerdijkregeling

Ook de gemeente Moerdijk is voorzichtig positief. “Het is een goede eerste stap”, zegt een woordvoerder. “De verlenging van de Moerdijkregeling geeft inwoners in ieder geval zekerheid tot en met 2029.” Dankzij die regeling kunnen Moerdijkers die weg willen, hun huis altijd aan de gemeente verkopen.

Volgens de woordvoerder moet nog veel worden uitgewerkt. Alleen de verlenging van de Moerdijkregeling ligt echt vast. Hoeveel ruimte er nodig is en wat dat betekent voor het dorp, wordt nog onderzocht. “Wat nu in de brief staat, moet uiteindelijk ook echt concreet worden.”

Persgesprek woensdag

Woensdagochtend lichten het Rijk, de provincie en de gemeente de situatie verder toe in een persgesprek.

De drie partijen onderzoeken de komende tijd hoe ze de nationale plannen voor energie en industrie kunnen combineren met “een gezonde leefomgeving, zorgvuldig ruimtegebruik en een goede toekomst voor de mensen die hier wonen en werken”, zegt Dirken.

Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.