Vleessector zet geld vaak boven dierenwelzijn, zegt commissie

Bedrijven in de vleessector komen afspraken over dierenwelzijn niet goed genoeg na. Dat concludeert een speciale adviescommissie. Ook de overheid laat volgens het rapport flinke steken vallen bij de bescherming van dieren. “Dierenwelzijn wordt te vaak ondergeschikt gemaakt aan bedrijfseconomische en financiële overwegingen”, schrijft de commissie.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Misstanden komen structureel voor in de vleessector, óók bij bedrijven die zich aan de huidige regels houden. Volgens de commissie zijn die regels simpelweg niet duidelijk genoeg of bieden ze dieren onvoldoende bescherming. Volgens het rapport vindt de consument dierenwelzijn juist steeds belangrijker, maar heeft de politiek daar nauwelijks oren naar. ‘Bekende problemen’

Bedrijven richten zich volgens de commissie vooral op zo efficiënt mogelijk produceren. Die financiële druk werkt ook door bij boeren, “die goed voor hun dieren willen zorgen”. De commissie vindt daarnaast dat het ministerie van Landbouw te weinig doet om bekende problemen aan te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om ondervoeding van varkens, runderen die worden vervoerd terwijl dat niet mag en kuikens die na het uitkomen helemaal geen eten krijgen. Signalen over dierenmishandeling worden volgens de commissie niet snel genoeg opgepakt en omgezet in concrete regels.