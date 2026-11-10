Peter Gillis is grote steun én last voor Wendy: ‘Wat hij doet, doe ik niet’
‘Valse kraai’ en ‘golddigger’: zangeres Wendy van Hout uit Eindhoven krijgt het regelmatig te horen. Die kritiek zet ze nu om in een nieuwe single. In een interview met Omroep Brabant vertelt Wendy dat ze dankzij haar partner Peter Gillis steeds beter met commentaar kan omgaan. Toch is hij soms ook een last: door hem raakt ze optredens kwijt.
Wendy en campingbaas Peter Gillis zijn bijna vier jaar samen. Sinds tweeëneenhalf jaar heeft Wendy een zangcarrière. Op de Elfde van de Elfde komt haar nieuwe single Valse kraai uit: een nummer vol zelfspot, maar met een serieuze boodschap.
Valse start
“De start van mijn zangcarrière was niet best, ik had letterlijk een valse start”, begint Wendy. De camera’s van Shownieuws en RTL Boulevard stonden op haar gericht, maar haar stem klonk niet goed. “Dat kwam door de zenuwen en ik wist gewoon niet goed wat ik deed”, blikt ze terug. “Ik werd helemaal afgebrand.”
De kritiek en de beledigingen stopten daarna niet. “Ze noemen mij de eeuwige golddigger en valse kraai.” En laat dat laatste nou net de titel zijn van haar nieuwe nummer. “Ik heb het met een knipoog geschreven. Als ik dan toch een nummer met zelfspot wil maken, is carnaval de ideale periode.”
Dikke huid
Alle negatieve commentaren doen veel met Wendy. “Na zoveel jaar gaat dat echt onder je huid zitten. Maar ik kan het ook wel naast mij neerleggen, het zijn gewoon mensen met ontwikkelingsproblemen die dat zeggen en schrijven.” Toch maakt het haar ook onzeker. “Ik ben ook een mens en er zit gevoel in mij.”
Als zangeres heeft ze een dikke huid moeten kweken. “Dat heb ik de laatste drie jaar wel van Peter geleerd. Hij is heel kalm en koel en ik kan snel in mijn emotie schieten. Maar dankzij Peter heb ik dat niet meer.” Volgens Wendy motiveert kritiek haar juist om door te gaan en nieuwe nummers te schrijven.
Peter is een grote steun voor haar. “Ik heb weleens geroepen dat ik ermee wilde stoppen als ik weer werd afgebrand. Maar Peter blijft dan altijd blij en positief. Van hem heb ik veel geleerd.”
Optredens geschrapt
Wendy heeft soms ook last van de bekendheid van haar partner. “Als Peter negatief in het nieuws komt, word ik gecanceld. Dat vind ik heel lastig.” Volgens Wendy krijgen festivalorganisaties negatieve reacties als ze haar boeken. “Er zijn er dan bij die niet met Gillis geassocieerd willen worden en dan wordt mijn optreden geannuleerd.”
“Ik snap dat echt niet”, gaat Wendy verder. “Ik ben los van Peter. We zijn wel een stel, maar wat Peter doet, doe ik niet en wat ik doe, doet Peter niet.”
Droom van een hit
Ze benadrukt dat ze niet alleen kritiek krijgt en ook veel lieve fans heeft. “En volgende week sta ik op een groot winterfestival tussen Corry Konings en Django Wagner. Daar sta ik gewoon tussen, dus wat klaag ik eigenlijk?”
Met Valse kraai hoopt Wendy goud in handen te hebben. “Tot nu toe word ik niet rijk van het zingen, een nummer opnemen kost ontzettend veel geld. Maar je hoeft maar één hit te hebben en je bent binnen.” Ze noemt Rutger van Barneveld als voorbeeld. “Hij heeft er jaren aan moeten trekken en nu heeft hij een hit. Dat is mijn droom.”