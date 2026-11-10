Peter Gillis is grote steun én last voor Wendy: ‘Wat hij doet, doe ik niet’

‘Valse kraai’ en ‘golddigger’: zangeres Wendy van Hout uit Eindhoven krijgt het regelmatig te horen. Die kritiek zet ze nu om in een nieuwe single. In een interview met Omroep Brabant vertelt Wendy dat ze dankzij haar partner Peter Gillis steeds beter met commentaar kan omgaan. Toch is hij soms ook een last: door hem raakt ze optredens kwijt.

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wendy en campingbaas Peter Gillis zijn bijna vier jaar samen. Sinds tweeëneenhalf jaar heeft Wendy een zangcarrière. Op de Elfde van de Elfde komt haar nieuwe single Valse kraai uit: een nummer vol zelfspot, maar met een serieuze boodschap. Valse start

“De start van mijn zangcarrière was niet best, ik had letterlijk een valse start”, begint Wendy. De camera’s van Shownieuws en RTL Boulevard stonden op haar gericht, maar haar stem klonk niet goed. “Dat kwam door de zenuwen en ik wist gewoon niet goed wat ik deed”, blikt ze terug. “Ik werd helemaal afgebrand.” De kritiek en de beledigingen stopten daarna niet. “Ze noemen mij de eeuwige golddigger en valse kraai.” En laat dat laatste nou net de titel zijn van haar nieuwe nummer. “Ik heb het met een knipoog geschreven. Als ik dan toch een nummer met zelfspot wil maken, is carnaval de ideale periode.”

Dikke huid

Alle negatieve commentaren doen veel met Wendy. “Na zoveel jaar gaat dat echt onder je huid zitten. Maar ik kan het ook wel naast mij neerleggen, het zijn gewoon mensen met ontwikkelingsproblemen die dat zeggen en schrijven.” Toch maakt het haar ook onzeker. “Ik ben ook een mens en er zit gevoel in mij.” Als zangeres heeft ze een dikke huid moeten kweken. “Dat heb ik de laatste drie jaar wel van Peter geleerd. Hij is heel kalm en koel en ik kan snel in mijn emotie schieten. Maar dankzij Peter heb ik dat niet meer.” Volgens Wendy motiveert kritiek haar juist om door te gaan en nieuwe nummers te schrijven.

Wendy van Hout op Blauwe Meer van Peter Gillis (foto: Carlo van Hout).