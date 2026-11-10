Niet de Sint, maar Grave is de ster van het Sinterklaasjournaal

Trots en een gevoel van herkenning. Maandagavond was de eerste uitzending van Het Sinterklaasjournaal, met in de hoofdrol niet Sinterklaas, maar Grave. Het vestingstadje is dit jaar het decor van de landelijke intocht. Dinsdag lopen veel Gravenaren door het centrum om te zien wat ze op tv herkenden.

Het kleine Grave stond maandagavond voor 2,3 miljoen kijkers in de schijnwerpers. Daarmee trok de eerste aflevering van Het Sinterklaasjournaal een recordaantal kijkers. Vorig jaar keken er 1,7 miljoen mensen naar de aftrap. En dat zonder de onthulling van de nieuwe Sinterklaas. Opa Noud maakt dinsdagochtend speciaal met zijn kleinkinderen een rondje door het vestingstadje. Syb (3) en Ize (3) hebben de eerste aflevering van Het Sinterklaasjournaal extra aandachtig bekeken. “Ik heb het twee keer gekeken: een keer thuis en vanmorgen nog een keer bij opa”, vertelt Syb trots. “Het is heel leuk.” “Kijk, daar hangen allemaal pakjes aan de muur”, wijst opa Noud naar een oud huis. “Dit is een mooi stadje met een dorp eromheen. We kijken nog even wat er allemaal op tv is geweest over Grave.”

“Grave is zo klein, maar heel Nederland kan ons stadje nu zien.”

In de eerste uitzending legde burgemeester Marieke Moorman nog een keer uit hoe Grave het kinderfeest binnenhaalde. Ook kwam de lokale discussie over de losliggende keien in de straten weer ter sprake. En er was een omgehakte boom te zien, die Sinterklaas ooit aan Grave cadeau zou hebben gedaan. Sommige mensen komen dinsdag naar de kade om die sinterklaasboom te zien. “Mijn zoon had mij gevraagd of ik een foto ervan wilde maken, maar ik krijg ‘m niet gevonden”, vertelt een voorbijganger.

De kinderen van de bso van het azc komen ook een kijkje nemen (foto: Ferenc Triki).

Ook twee bakfietsen met kinderen van het asielzoekerscentrum (azc) in Grave komen kijken. “We maken vandaag een uitstapje”, vertelt Maaike van Lobberegt. Zij is pedagogisch medewerker bij de buitenschoolse opvang van het azc. “We hebben het Sinterklaasjournaal gekeken en gaan nu met de kinderen kijken wat we herkennen van televisie. Zo willen we de kinderen meer kennis laten maken met Sinterklaas.”

“Ik zag dat er zelfs al mensen uit Friesland in ons stadje zijn.”

De Gravenaren zijn maar wat trots dat hun vestingstadje nu het decor is. “Superleuk dat Grave op de landelijke televisie te zien is”, vertelt Sem Janssen. “Grave is zo klein, maar heel Nederland kan ons stadje nu zien.” “Heel leuk dat Grave nu op de kaart staat”, zegt Toon Cruysen, die midden in het centrum woont. Hij merkt dat de Sint-gekte in Grave op gang komt. “Het is hier in het stadje nu al drukker met toeristen.” Hoe hij dat ziet? “Mensen uit Grave kennen elkaar en groeten. Maar de toeristen doen dat niet.”

De Sintgekte slaat al voorzichtig toe in Grave (foto: Ferenc Triki).

Een andere voorbijganger hoort het gesprek van een afstandje aan en vertelt wat zij heeft gezien. “Ik zag dat er zelfs al mensen uit Friesland in ons stadje zijn om te verkennen waar ze zaterdag tijdens de intocht het beste kunnen gaan staan.” Dinsdagavond staat Grave opnieuw in de schijnwerpers, in de tweede uitzending van Het Sinterklaasjournaal. Burgemeester Moorman onthult dan op de Markt een cadeau voor de Sint.

Sinterklaasintocht Grave Het is alweer even geleden dat de landelijke intocht van Sinterklaas in Brabant was. Voor het laatst was dat in 2000 in Woudrichem. Dit jaar is het de beurt aan Grave in de gemeente Land van Cuijk.

Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Alles over de intocht van Sinterklaas beleef je bij Omroep Brabant. Lees wat je allemaal kunt verwachten.