Omwonenden benadrukken nog maar een keer: ‘366 arbeidsmigranten is te veel’

“Voor de gemeente gaat dit om een project, maar voor ons gaat het over thuis.” Zichtbaar geëmotioneerd richtte Sjef van Roessel zich dinsdagmiddag in een bomvolle rechtszaal tot de rechters die moeten oordelen over de komst van een arbeidsmigrantenhotel voor 366 mensen aan de Rielseweg in Tilburg. Juristen praatten urenlang over de hoogte van het gebouw en de omvang van het project. Voor Sjef draaide het om iets anders. Wat gebeurt er met de straat waarin zijn kinderen opgroeien?

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vlak voordat de rechters zich terugtrekken om tot een besluit te komen, krijgt Sjef het woord. “Dit doe je ook niet elke dag”, zegt hij met tranen in zijn ogen, terwijl hij zich duidelijk probeert te herpakken. “Het gaat hier om de plek waar onze kinderen opgroeien, waar ze buitenspelen en waar ze fietsen. Het gaat om een rustige straat in het buitengebied. We liggen er als ouders wakker van.” Zijn zorgen draaien om de plannen voor een groot arbeidsmigrantenhotel op de grens van Riel en Tilburg. Vastgoedondernemer Ahmet Demir kreeg een vergunning van de gemeente Tilburg om er een gebouw neer te zetten waar 366 arbeidsmigranten kunnen wonen. Dat zijn er volgens de Rielenaren veel te veel. Begin 2024 boden zij daarom al een petitie met bijna 1500 handtekeningen aan de gemeente aan.

“Dat betekent dat één op de vier volwassenen in ons dorp arbeidsmigrant zou zijn.”

Bram Groothuis, voorzitter van de belangenvereniging in het dorp, legt in de rechtszaal uit waarom de grootschalige huisvesting niet passend is. “We hebben nu al een locatie met ruim honderd arbeidsmigranten in Riel. Als daar nog 366 mensen bijkomen, zouden dat er ruim vijfhonderd zijn. Dat betekent dat één op de vier volwassenen in ons dorp arbeidsmigrant zou zijn. Dat is waar wij ons zorgen over maken.” Toch denken vastgoedondernemer Demir en de gemeente Tilburg dat het wel passend is. “Doordat het zo grootschalig is, kunnen we ook tal van voorzieningen realiseren”, stelt de advocaat van Demir. “Er is dagelijks spel en vermaak, er is medische zorg en collectief vervoer tussen de locatie en de werkgevers. De overlast wordt daardoor ook beperkt. Zo’n uitgebreid plan lukt niet met honderd arbeidsmigranten.”

“Mensen die hier komen werken, hebben recht op een veilige woonomgeving.”