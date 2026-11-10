Tilburgse partijen boos over plannen om Israëlische wapens te maken

Zes politieke partijen in Tilburg zijn boos over een deal tussen een Tilburgs bedrijf en een Israëlische wapenfabrikant. Het bedrijf wil in Tilburg geweren maken naar Israëlisch ontwerp. De partijen willen niet dat die wapens bij het Israëlische leger terechtkomen. Ze vragen de gemeente of ze daar iets tegen kan doen.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gaat om het Tilburgse bedrijf AIA. Dat heeft kennis en ontwerpen gekocht van de Israëlische wapenfabrikant IWI. Daarmee wil AIA zelf geweren en lichte machinegeweren maken. De productie moet beginnen op een bedrijventerrein in Tilburg. De wapens zijn bedoeld voor Europese landen en andere NAVO-partners. Het is niet bekend of ze ook aan Israël verkocht kunnen worden. Geen wapens voor Israël

D66, PRO, DENK, Partij voor de Dieren, SP en VoorTilburg013 hebben daarom vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De partijen vinden de banden met de Israëlische wapenfabrikant zeer onwenselijk. Dat heeft te maken met de oorlog in Gaza en de situatie op de Westelijke Jordaanoever.