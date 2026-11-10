Tilburgse partijen boos over plannen om Israëlische wapens te maken
Zes politieke partijen in Tilburg zijn boos over een deal tussen een Tilburgs bedrijf en een Israëlische wapenfabrikant. Het bedrijf wil in Tilburg geweren maken naar Israëlisch ontwerp. De partijen willen niet dat die wapens bij het Israëlische leger terechtkomen. Ze vragen de gemeente of ze daar iets tegen kan doen.
Het gaat om het Tilburgse bedrijf AIA. Dat heeft kennis en ontwerpen gekocht van de Israëlische wapenfabrikant IWI. Daarmee wil AIA zelf geweren en lichte machinegeweren maken.
De productie moet beginnen op een bedrijventerrein in Tilburg. De wapens zijn bedoeld voor Europese landen en andere NAVO-partners. Het is niet bekend of ze ook aan Israël verkocht kunnen worden.
Geen wapens voor Israël
D66, PRO, DENK, Partij voor de Dieren, SP en VoorTilburg013 hebben daarom vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De partijen vinden de banden met de Israëlische wapenfabrikant zeer onwenselijk. Dat heeft te maken met de oorlog in Gaza en de situatie op de Westelijke Jordaanoever.
Ze willen weten of de gemeente kan voorkomen dat de wapens die in Tilburg worden gemaakt, uiteindelijk bij het Israëlische leger terechtkomen. De partijen zijn niet tegen het maken van wapens in het algemeen. Ze vinden het belangrijk dat Europa zichzelf kan verdedigen.
Vragen over toestemming
Vijf van de zes partijen stellen daarnaast vragen over de plannen van AIA zelf. Ze willen weten of het bedrijf toestemming heeft om in Tilburg wapens te maken. Ook vragen ze of de gemeente die toestemming eventueel kan intrekken.
Verder willen ze weten of de Israëlische fabrikant IWI ook geld blijft verdienen aan de geweren die in Tilburg worden gemaakt.
Bedrijf ziet geen probleem
AIA-directeur Gerard Zondervan zei eerder tegen de NOS geen problemen te zien in de deal met de Israëlische fabrikant. “Het is gewoon een zakelijke transactie. Ik ga me niet bezighouden met politiek, anders gebeurt er niets.”
Volgens hem moet Europa zelf meer wapens maken, zodat het minder afhankelijk wordt van andere landen.
De gemeente Tilburg moet de vragen van de partijen nog beantwoorden.