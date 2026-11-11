'Carnaval' in de bios en bier als ontbijt: zo trappen ze 11-11 in Veghel af

Het is nog geen negen uur 's ochtends als in de bioscoop in Veghel de eerste blikken Schultenbräu worden opengetrokken. Speciaal voor de Elfde van de Elfde verzamelen carnavalsliefhebbers, verkleed en wel, zich hier in alle vroegte voor de nieuwste film van de makers van New Kids: 'Carnaval'. En bij bier horen... snacks! "Ik heb nog nooit zo vroeg bitterballen gebakken."

Op de bar van de bioscoop staan de blikken bier rustig te wachten om meegenomen te worden. Schultenbräu, net als in de film Carnaval van de makers van New Kids. "Tja, dat hoorde erbij, zeiden ze", lacht Marion, die al een biertje te pakken heeft. Ze is samen met Marianne op pad. De twee goedlachse dames hebben een extra reden om naar de film te gaan. "Wij waren figurant. Wie weet komen we nog wel in beeld. Kei schôn."

Voor Sil en Rens had de dag niet beter kunnen beginnen. Samen maken ze een blik bier open om te proosten op het nieuwe carnavalsseizoen. "Het mooiste geluidje van de dag", zegt Rens verrukt als het blikje open klikt. "Ik denk dat er vandaag nog veel zullen volgen." Dat laatste zou zomaar eens kunnen gelden voor bijna de hele bioscoopzaal: buiten wacht er namelijk een bus die de bezoekers naar Den Bosch brengt zodat ze daar verder kunnen feesten. "Een Schultenbräu als ontbijt en daarna met de bus naar Oeteldonk: wij vonden dat een goed idee", lachen vriendinnen Sil en Denise. "We zijn nog nooit zo vroeg in de bioscoop geweest. Maar ja, je moet toch ergens vrij voor vragen?"

Gezelligheid in de bioscoop in Veghel op de vroege 11-11-ochtend.

Ook blaaskapel Deweljao uit het Kuussegat begint de Elfde van de Elfde in de bioscoop. "Een mooi muziekje erbij hoort er natuurlijk ook bij", zegt Roel, een van de muzikanten. Hij kijkt tevreden rond. "De opkomst is goed, ik verwacht dat de zaal vol zit. Daarna springen we met z'n allen de bus in." In de keuken draaien de frituurpannen ondertussen op volle toeren. "Bitterballen bij het bier hè, anders kunnen we de dag niet beginnen op de Elfde van de Elfde", zegt een medewerkster die druk in de weer is. "Ik heb nog nooit zo vroeg bitterballen gebakken. Dat is wel echt even schakelen, maar het is supergezellig. Blaaskapelletje erbij, iedereen aan het bier. Beter kun je het niet hebben."

Rens en Sil hebben er zin in (foto: Tom Berkers/Omroep Brabant).

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