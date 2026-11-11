Lowie verrast automobilisten met carnavalsflitspaal, 'Geen boetes vandaag!'

Duimpjes omhoog en volop getoeter woensdag bij de flitspaal van Lowie. Met een kieltje, een boerenzakdoek en een vrolijke narrenmuts heeft hij zijn zelfgebouwde fitskast een complete 11-11 make-over gegeven. “Hij is helemaal klaar voor het leutfeest”, lacht Lowie.

Automobilisten die over de dijk in Heense Molen langsrijden, kunnen zijn actie zichtbaar waarderen. “Je ziet dat mensen van achter het stuur even opkijken en daarna hard moeten lachen. Leuk toch?” klinkt het enthousiast uit de mond van Lowie.

Omdat de auto's voor zijn deur geregeld veel te hard rijden, bedacht hij eerder dit najaar zijn eigen oplossing. Als doorgewinterde klusser bouwde hij een ‘flitspaal’ die nauwelijks van echt te onderscheiden is. Na wat aarzeling bij de politie en de provincie bleek dat Lowie het gevaarte uiteindelijk mag laten staan omdat het helemaal zijn eigen achtertuin staat.

Geen 'boetes' maar bier

Maar wordt er vandaag ook ‘geflitst’? Welnee! Lowie is de beroerdste niet. Hardrijders mogen hun geld vandaag gewoon op zak houden. “Dat kunnen ze beter besteden aan een pilske. Ik doe mee!”

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